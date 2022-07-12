港交所巴曙松：人民幣國際化需面對更多「不可能三角」

人民幣國際化的動向備受市場關注，香港交易所董事總經理兼首席中國經濟學家巴曙松認為，人民幣要變成主導國際貨幣，要完善人民幣產品及金融基礎設施，並有需要進一步推動資本項目的可兌換。按照國際貨幣基金組織(IMF)評估，中國有37項基本及可部分兌換的資本項目，還存在不同程度的管制，可能需要進一步放鬆管制程度，而且實現合規性基礎的資本相對可自由流動。

他指，人民幣在國際化的過程中，會面對更多「不可能三角」，一方面要控制資本流動，另一方面又要控制匯率水平，也要控制貨幣政策的獨立性。中國作為大的經濟體，保持匯率的靈活波動，有助其吸收外部衝擊，而具跨資本流動的自由性，也有助內地對外投資及加入更高水平的國際規則。另外，產業轉移及企業重新部署，將擴大中國對東盟地區的貿易規模，有助人民幣在東南亞、東亞、東盟地區的應用，相信未來這區域內的經濟金融合作會有所加強。

他提到，目前金融市場的國際動盪，背後反映了國際貨幣體系及國際經濟體系之間的錯配，而動盪是為了不斷尋找新的均衡點。對金融中心及貿易中心而言，貨幣幣值穩定非常重要。美元目前仍然是全球最大儲備貨幣，在人民幣國際支持及配套未完備前，相信其他貨幣還未足以對美元地位造成挑戰。