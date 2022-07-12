「積金易」擬年底完成用戶介面在內的系統開發

強積金電子平台「積金易」目前正處於系統開發階段，積金局主管(對外事務)何富豪表示，目標今年底完成包括平台用戶介面設計在內的系統開發。平台啟用後，帳戶整合毋須填表，預計快至一個星期完成申請。「積金易」平台目前涵蓋強積金計劃的所有行政程序，他指，未來或有潛力開發其他功能。

「積金易」平台連繫33萬名僱主，460萬名計劃成員(包括23萬名自僱人士)，27個強積金計劃內超過1,000萬個帳戶。他稱，未來「積金易」平台有潛力開發例如數據分析、退休教育等工作，惟目前會先確保基本行政功能的完善，以及強積金計劃轉移程序順利進行等。

積金易平台公司高級經理(業界及持份者管理)朱麗麗表示，每個強積金成員會有一個獨立的積金易帳戶，即使成員的強積金計劃尚未上線該平台，亦可先在平台開戶。對於不熟用電子平台的員工和中小企，何氏指，將於首兩年過渡期提供較大規模的支援服務，除了基本的線上、電話和實體服務中心查詢，亦不排除推出落地活動，例如與中小企商會、工人支援組織接觸提供培訓。

積金局正就平台的用家介面及用家體驗諮詢主要持份者，包括計劃成員、僱主、人力資源從業員、自僱人士團體等的意見，諮詢期今年7月中完結。目前有關諮詢進行超過100場，涉及團體單位約180個，參與人數約3,500人。