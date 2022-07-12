天齊鋰業暗盤全程潛水　頂頭鎚飛帳蝕4球！

一向主張價值投資的巴菲特如要減持甚至清倉，原因恐怕是公司估值過高，或他看到盈利能力有轉弱迹象。巧合的是，內地股壇名人徐翔準備復出的消息逐漸流傳之際，其前妻應瑩日前發表高論說天齊過貴，拖累天齊A股股價周二續瀉4.94%，市值再蒸發逾98億元人民幣。

邀得南韓車用電池巨頭LG化學成為基石投資者的天齊，於香港公開發售部分獲超購約8.3倍，一手中籤率達100%，「頂頭鎚飛」僅一張，獲發2,729手。該股在輝立交易場和富途也是全程潛水，分別收報75.5元及76.4元，比定價低7.92%及6.82%。

這次天齊集資所得淨額約130.62億元，其中88.65億元都是償還入股智利礦業化工(SQM)遺留的債務。不過，幸運的是，上周碳酸鋰指標價每噸約47萬元人民幣，即使較3月中的高位低6%，仍比去年底高出七成，同為電池材料的鎳，今年漲幅縮至僅8%，鈷更跌5%，且內地無鈷電池電動車崛起也擺脫不了鋰。