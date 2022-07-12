【虛幣之亂】傳有基金始創人失蹤避債 比特幣又跌穿2萬關

加密貨幣又跌過！「一哥」比特幣周二曾挫4%，每枚低見19,650美元；以太幣更慘，一度跌近7%，報1,064美元，近10日的升幅一夕蒸發。

早前因加密幣Terra(LUNA)爆倉而出現債務違約的著名加密貨幣對沖基金三箭資本(3AC)已申請清盤，不過其清盤代理人表示，三箭的兩名始創人Su Zhu及Kyle Davies已逃離新加坡，目前下落不明。

英屬維爾京群島的一家法院已下令將總部位於新加坡的三箭資本清盤，並由Teneo Restructuring合夥人處理三箭的破產事宜。根據上周的一份法律文件顯示，Teneo清盤顧問表示，兩人全程關閉鏡頭及語音，全由律師代表回應問題。該企並指出，無法和Su Zhu及Kyle Davies取得聯繫，他們曾經嘗試到新加坡尋人，卻發現公司重門深鎖，還有一堆未拆開的信件。法院已安排周二舉行緊急聽證會，了解三箭資本的情況。

傳售豪宅套現 轉移資金

市傳，Su Zhu可能正在嘗試出售位於新加坡的豪宅，估計價值3,500萬美元(約2.73億港元)，並試圖將公司剩餘的資金轉移到杜拜等其他地方。由於其資產很大部分由現金及數碼資產組成，例如加密貨幣及NFT(非同質化代幣)，這些資產很容易轉移。

加密貨幣經紀商Voyager Digital早前表示，被三箭資本拖欠超過6.7億美元的貸款，其後加密貨幣交易所Blockchain.com也蒙受2.7億美元的放貸損失。