樓價Update：沙田第一城兩房戶持貨3年平手離場

藍籌屋苑業主平手趕出貨，沙田第一城兩房單位，放盤約兩個月，減價45萬元，以525萬元售出，持貨約3年帳面平手離場，有機會蝕使費。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●世紀21日昇蔡嘉駿稱，北角金堡大廈A座高層3室，實用面積約588方呎，三房設計，成交價858萬元，呎價約14,592元，單位原先叫價880萬元，最終減價28萬元成交，減幅約2.5%。

●利嘉閣梁啟豪表示，柏傲山3座中層B室，實用面積約913方呎，三房間隔，成交價2,750萬元，呎價約30,120元，新買家一直留意該區樓齡較新物業，網上物色放盤，即預約睇樓入市。

●美聯施衍銘指，鰂魚涌南豐新邨2座中層E室，實用面積約516方呎，三房間隔，獲同區換樓客以786萬元成交，呎價約15,233元，原業主於2017年4月以約730萬元購入，轉手帳面獲利約56萬元，物業升值約8%。

●利嘉閣武秉強稱，小西灣灣半島6座中層F室，實用面積約492方呎，兩房加士多房設計，原業主於2016年6月以600萬元購入，持貨約6年因移民放盤，叫價950萬元，終以850萬元易手，呎價約17,276元，帳面獲利約250萬。

●中原鄭俊輝透露，柴灣居屋景翠苑中層11室，實用面積約385方呎，兩房間隔，以420萬元已補價自由市場價易手，呎價約10,909元，新買家屬用家，為鄰近家人居住，即購入自用。

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新界區

●中原黎宗文稱，沙田第一城7月共錄約9宗買賣，與上月同期相若，其中48座中層H室，實用面積約304方呎，兩房間隔，5月開價約570萬元，上月減至545萬元，議價後售525萬元，呎價約17,270元，原業主持貨約3年，帳面平手離場。

●世紀21奇豐楊麗娟透露，沙田第一城29座低層E室，實用面積約451方呎，三房間隔，望內園景，成交價621萬元，呎價約13,769元，原業主於2007年7月購入上址，當時作價190萬元，持貨約15年帳面獲利431萬元，期內升值約2.3倍。

●美聯林健偉表示，將軍澳新都城2期4座高層A室，實用面積約659方呎，套三房間隔，望山景，單位放盤兩個月，原先叫價1,030萬元，同區換樓客睇樓兩次，經議價後降至975萬元成交，減價55萬元，減幅約5.3%，呎價約14,795元。

●中原柯勇指，將軍澳君傲灣3座中低層D室，實用面積約791方呎，套三房間隔，另設儲物房，享市景，以1,328萬元成交，呎價約16,789元，原業主於2018年2月以1,279萬元入市，持貨近4年半，帳面只獲利49萬元。

●香港置業傅志煌稱，將軍澳慧安園錄7月首宗二手買賣，該盤3座中層E室，實用面積約354方呎，兩房間隔，向園景，以598萬元放盤1個月後，獲同區客接洽，議價後減價約23萬元，以575萬元成交，呎價約16,243元。

●美聯劉卓豪表示，7月份將軍澳全區暫錄約53宗二手住宅買賣，較6月同期減少約12%，新寶城3座低層連平台三房戶，實用面積約561方呎，連150方呎平台，吸引同區租客租轉買，單位今年5月叫價850萬元，減至765萬元成交，呎價約13,636元。

●利嘉閣溫錦華透露，將軍澳LP6第1座低層J室，實用面積約484方呎，兩房間隔，望內園景，以872萬元易手，呎價約18,017元，原業主於2018年底以748.1萬元一手購入，持貨約4年帳面獲利123.9萬元，期內升值約17%。

●世紀21奇豐廖振雄稱，西貢慶徑石雙號全幢村屋，五房雙套房間隔，連天台及花園，望山景及海景，叫價5,500萬元，終以5,000萬元成交，減幅約9.1%，原業主早於1998年4月以705萬元購入，持貨24年帳面獲利4,295萬元。

●世紀21奇豐莊瑞生透露，馬鞍山新港城錄7月首宗二手買賣，屋苑C座高層7室，實用面積約321方呎，開價650萬元，放盤約1個月，早前已降價至638萬元，再減至623萬元獲區內上車客購入，呎價約19,408元，持貨不足4年帳面只賺10萬元，料蝕使費。

●世紀21奇豐蔡蓓指，馬鞍山迎海‧星灣21座高層D室，實用面積約498方呎，兩房間隔，以870萬元沽售，呎價約17,470元，原業主於2014年2月購入，當時作價535萬元，持貨逾8年帳面獲利335萬元，期內升值約63%。

●中原陳鴻霆表示，馬鞍山區7月暫錄約15宗二手買賣，比上月同期錄約30宗明顯減少，其中曉峯灣畔5座高層A室，實用面積約676方呎，三房間隔，放盤時開價約1,008萬元，議價後以960萬元易手，呎價約14,201元。

●中原陳偉釗表示，火炭駿景園7月暫錄2宗買賣，屋苑8座高層B室，實用面積約974方呎，套三房間隔，放盤時開價約1,400萬元，議價後以1,288萬元易手，呎價約13,224元，新買家為用家。

●中原黃達雄稱，大埔居屋新興花園2座高層A室，實用面積約591方呎，三房間隔，4月於已補價自由市場放盤開價約688萬元，議價後以648萬元沽出，呎價約10,964元，新買家為用家。

●中原何家樂指，天水圍嘉湖山莊7月累錄11宗買賣，其中賞湖居5座中層F室，實用面積約449方呎，兩房間隔，向東南，叫價570萬元，減價40萬元，獲外區上車客家以530萬元承接，呎價約11,804元。

●世紀21天生置業鄭少坤表示，屯門青榕臺3座中層E室，實用面積約696方呎，三房間隔，享海景，放盤約半年，叫價750萬元，期間累減40萬元，終以710萬元連車位成交，減幅約5.3%，呎價約10,201元。

●祥益林偉光透露，屯門居屋兆康苑M座高層5室，實用面積約434方呎，兩房間隔，經議價後原業主僅減價2萬元，外區首置客決定在已補價自由市場以448萬元購入自住，呎價約10,323元。

●美聯梁浩文表示，屯門瓏門二期7座中層A室，實用面積約510方呎，兩房間隔，外區投資客見樓市逐步從疫市回暖，故斥839萬元承接，呎價約16,450元，原業主於2018年5月以約828萬元購入。

●中原陳文杰指，荃灣樂悠居高層18室，實用面積約312方呎，一房間隔，6月初開始放盤，開價660萬元，累減40萬元，以620萬元成交，呎價約19,872元，新買家為一對年輕情侶，買樓準備結婚，見原業主願意擴大議幅，睇樓一星期便拍板入市。

●美聯李貫甡表示，青衣灝景灣9座高層E室，實用面積約684方呎，套三房間隔，外區家庭客議價後獲減約71萬元或5.6%，以1,178.8萬元承接，呎價約17,234元。

●利嘉閣周志榮稱，青衣藍澄灣5座中層F室，實用面積約488方呎，兩房間隔，享山景，以約600萬元沽出，呎價約12,295元，原業主於2003年以約148.1萬元購入，持貨約19年帳面獲利約452萬元，物業升值約3倍。

●利嘉閣彭錦添指，青衣盈翠半島8座中低層A室兩房戶，實用面積約523方呎，成交價858萬元，呎價約16,405元，原業主於2014年以約528萬元購入，持貨約8年帳面升值約330萬元，物業升值約63%。

●中原唐啟樂透露，東涌區7月累錄16宗二手買賣，較上月同期增約1.7倍，東環2A座高層1室，實用面積約640方呎，套三房間隔，享全海景，本月新放盤叫價980萬元，減價50萬元，以930萬元沽出，呎價約14,531元，新買家為區內換樓客。

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