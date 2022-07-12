新盤UPDATES：周二錄至少23宗終止交易個案
2022年07月12日 22:04
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將軍澳項目及屯門項目積極部署推售。同時，據成交紀錄冊顯示，是日新盤市場錄得至少23宗終止交易個案，本月累計暫錄27宗，較上月同期僅10宗升逾1.7倍。
●日出康城凱柏峰II暫收近1100張入票
信和置業(00083)、嘉華國際(00173)及招商局置地(00978)合作發展的將軍澳日出康城凱柏峰II，截至周二(12日)下午約8時，已接獲近1,100張入票，按首批單位138伙計，超額認購約7倍。項目有機會日內加推單位，短期內公布銷售安排。田氏續指，該盤的首張價單提供9伙三房單位，折實售價由1,252.27萬元起。
●屯門兆康NOVO LAND第1A期 最細特色戶213方呎起
新鴻基地產(00016)旗下屯門兆康NOVO LAND第1A期，周二(12日)公布項目戶型分佈，最細特色戶由213方呎起，預計兩日內會上載樓書及開放示範單位。新地代理總經理陳漢麟表示，項目第1A期由兩座住宅大樓組成。
戶型分布上，開放式戶提供181伙，實用面積由234至248方呎。一房設75伙，實用面積296至309方呎，全採套房設計。兩房提供403伙，實用面積411至489方呎。三房有128伙，實用面積561至701方呎。另有37伙特色戶，實用面積213至1,467方呎，當中兩伙屬「天池屋」。他續指，目標於本周內開價，並將貫徹集團做法以市價推盤。
●啟德THE HENLEY累沽511伙
恒基地產(00012)旗下啟德THE HENLEY系列已屆現樓，周二(12日)首度開放項目會所予傳媒預覽。會所採用高級酒店式型格概念設計，分六大區域作規劃，共佔地3.2萬方呎，設施包括休閒雅座、35米長的室外游泳池、健身室、水療休閒間等。
恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，項目剛過去周末2日錄得6宗成交，套現7,000萬元。整個項目累計沽出511個單位，共套現約53億元，平均每伙成交價約1,028.9萬元，平均成交呎價約28,260元。
●白石角Silicon Hill第1期連花園戶招標售1,270萬
新鴻基地產(00016)大埔白石角Silicon Hill第1期，最新透過招標形式以約1,270.6萬元沽出第6座1樓B2室，實用面積554方呎，三房間隔，連434方呎花園，呎價約22,935元。
●北區高爾夫‧御苑連沽兩伙
恒基地產(00012)發展的北區高爾夫‧御苑，周二(12日)招標連沽兩伙，單日吸金約3,307.92萬元。其中，8座27樓A室，為實用面積1,048方呎的三房單位，成交價1,730.96萬元，呎價約16,517元。同時，同層的8座27樓B室，為實用面積961方呎的三房戶，成交價1,576.96萬元，呎價約16,410元。據市場消息指，上述兩伙由同一組買家購入。
●大埔白石角雲滙第2期兩房975.19萬元
新鴻基地產(00016)旗下大埔白石角雲滙第2期，最新售出11座20樓A5室，實用面積509方呎， 兩房連儲物室間隔，以975.19萬元成交，呎價約19,159元。
●西灣河逸瑆一房868.5萬沽
麗新發展(00488)與市區重建局合作發展的西灣河逸瑆，最新售出27樓A室，實用面積386方呎，一房間隔，成交價868.5萬元，呎價為22,500元。
●旺角雋薈開放式戶呎價約25,044元
由益兆集團控股及俊和發展集團合作發展的旺角雋薈，最新沽出15樓E室，實用面積160方呎，開放式間隔，成交價為400.7萬元，呎價約25,044元。
●旺角傲寓錄終止交易個案
其士國際(00025)等合作的旺角傲寓，周二(12日)錄得1宗終止交易個案。該單位為19樓A室，實用面積328方呎，一房間隔，原本於去年10月以750.6萬元沽出，當時呎價約22,884元。
●屯門滿名山三房終止交易
嘉里建設(00683)旗下屯門滿名山，最新出現1宗終止交易個案。項目的滿庭第7座2樓E室，為實用面積862方呎的三房單位，原本於2019年4月以1,379.97萬元成交，當時呎價約16,009元。資料顯示，該買家早年採用Super 738付款計劃入市，並享先住後付優惠。
●長沙灣睿峰21宗交易已中止
原由中國恒大(03333)持有，其後轉讓予合作財團鼎珮集團的長沙灣睿峰(前稱為恆大‧睿峰)，鼎珮集團公布，項目已於今年5月展開交樓程序，至今已有185伙已完成交樓程序，佔已售單位223伙的逾八成。
至於已售單位中，有34個單位由於各種原因最終未有於合約要求的期限內完成交易，而當中有21伙的買家無法聯絡、沒有申請發展商按揭計劃或沒有發展商按揭，或已表明不會完成交易，有關單位已於今天(12日)中止有關交易，並於同日暫停銷售。