新盤UPDATES：周二錄至少23宗終止交易個案

將軍澳項目及屯門項目積極部署推售。同時，據成交紀錄冊顯示，是日新盤市場錄得至少23宗終止交易個案，本月累計暫錄27宗，較上月同期僅10宗升逾1.7倍。

●日出康城凱柏峰II暫收近1100張入票

●屯門兆康NOVO LAND第1A期 最細特色戶213方呎起

戶型分布上，開放式戶提供181伙，實用面積由234至248方呎。一房設75伙，實用面積296至309方呎，全採套房設計。兩房提供403伙，實用面積411至489方呎。三房有128伙，實用面積561至701方呎。另有37伙特色戶，實用面積213至1,467方呎，當中兩伙屬「天池屋」。他續指，目標於本周內開價，並將貫徹集團做法以市價推盤。

●啟德THE HENLEY累沽511伙

恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，項目剛過去周末2日錄得6宗成交，套現7,000萬元。整個項目累計沽出511個單位，共套現約53億元，平均每伙成交價約1,028.9萬元，平均成交呎價約28,260元。

●白石角Silicon Hill第1期連花園戶招標售1,270萬

●北區高爾夫‧御苑連沽兩伙

●大埔白石角雲滙第2期兩房975.19萬元

●西灣河逸瑆一房868.5萬沽

●旺角雋薈開放式戶呎價約25,044元

由益兆集團控股及俊和發展集團合作發展的旺角雋薈，最新沽出15樓E室，實用面積160方呎，開放式間隔，成交價為400.7萬元，呎價約25,044元。

●旺角傲寓錄終止交易個案

●屯門滿名山三房終止交易

●長沙灣睿峰21宗交易已中止

至於已售單位中，有34個單位由於各種原因最終未有於合約要求的期限內完成交易，而當中有21伙的買家無法聯絡、沒有申請發展商按揭計劃或沒有發展商按揭，或已表明不會完成交易，有關單位已於今天(12日)中止有關交易，並於同日暫停銷售。