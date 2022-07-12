淡馬錫投資中國佔比9年最低　5成在華日企憂風險升

新加坡政府投資旗艦淡馬錫公布，截至今年3月底止投資組合淨值為4,030億新加坡元(約2.23萬億港元)，股東總回報率為5.81%創新高，主要是新加坡股市上升抵銷了內地股市普遍下跌的影響；年內其投資中國的比重按年大減5個百分點，至22%，為2013年有公布以來最低。

外資對內地經濟前景愈感憂慮。日本傳媒最近就在華業務對100名日本企業家進行的問卷調查顯示，認為內地風險「正在上升」的比例達55.7%。在認為內地風險「正在上升」的73家企業中，原因是「嚴格的疫情防控措施」的佔比達93.2%；「中美貿易摩擦」為52.1%；「擔憂兩岸局勢」為50.7%。關於在華業務的方向性，日本企業家亦顯得舉棋不定，認為「不知道」今後10年如何調整公司在華的業務比重的佔44.4%。

AIMA：港須允金融業自由出差

此外，防疫政策緊跟內地的香港，國際金融中心地位亦備受挑戰。旗下基金管理成員共同管理超過2.5萬億美元對沖基金和私募信貸資產的另類投資管理協會(AIMA)與羅兵咸永道聯合發布報告，認為香港需要允許金融業員工自由出差，才能保持全球投資和行中心的地位，指努力保持競爭優勢的關鍵，在於承認香港作為國際金融中心的地位之際，應與本地整體公共衞生考量之間取得微妙的平衡。