東方日報B1：股神巴菲特恐盡掟 比亞迪狂瀉

有傳巴菲特將比亞迪持倉轉至花旗銀行，部署散貨。

外資超級大戶清倉中資股或添一例！繼南非大股東擬反口沽騰訊控股（00700）後，再傳出股神巴菲特已將內地電動車龍頭比亞迪股份（01211）持倉轉至花旗銀行，市場猜測他正着手散貨，比亞迪深圳和香港股價周二齊齊暴跌，市值折合蒸發逾600億元。

通稱「花紙」的中央結算系統（CCASS）顯示，花旗對比亞迪H股的持股周一（因T+2交收，實際反映7月7日交易）增加2.25億股多些。剛好巴菲特旗下投資旗艦巴郡14年前「愛將」李錄穿針引線下，買入「齊頭」2.25億股香港買賣的比亞迪H股，之後一直原封不動，令人聯想花旗此次增加的股份正是來自巴菲特。

由於賣家需將股票轉移到中央結算系統才能進行交易結算，意味這次全額轉讓或代表巴菲特將清倉比亞迪。分析估計，巴菲特或通過委託花旗來配售股份予多個買家。

消息拖累比亞迪香港股價周二早段急瀉最多13.62%。中午休市不久，內媒即報道比亞迪的回應，謂大股東減持要先申報相關權益，而目前未見有關訊息披露，又強調公司目前經營一切正常。聯交所昨日權益披露也暫未顯示比亞迪H股出現股權變動。

該企如此說詞未能令市場釋懷，業界亦推測可能只是巴菲特尚未完成減持流程，或是借出股份予對沖基金沽空，比亞迪午後仍疲弱，收市挫11.93%，報270.2元。比亞迪A股遭外資淨賣出不足一億元人民幣，H股被「北水」淨賣出規模亦僅3,588萬元。

巴菲特對上一次清倉中資股要數2007年狠掟中國石油（00857），兩度以平郵方式申報減持紀錄，結果有關訊息延遲近半個月才公諸於世，其另類「財技」引起非議，不過，證監會為了堵塞此漏洞，於2017年已強制推行電子申報系統。

股神2002年買入中石油，翌年添588億食，捕捉中國入世後經濟騰飛下能源需求上漲的機遇，也食正油價因伊拉克戰爭等大漲。該股2007年因油價顯著上升及登陸上交所，11月初一度攀升至歷史高位20.25元，遠超其入股均價1.6元，股價見頂前兩個月左右他便悉數拋售，其後中石油股價一蹶不振。

2008年9月他在雷曼「爆煲」11天後以每股8元買入比亞迪，忍到股價2020年總算守得雲開，以周二收市價計回報逾33倍，比中石油更「和味」，帳面賺逾588億元。

晉裕環球資產管理投資組合經理兼高級投資分析師黃子燊指，監管和疫情等令外資過去一年普遍對中國股票信心減弱，軟銀減持阿里巴巴（09988）、Naspers減持騰訊等都反映外資正重新審視科網股前景。

不過，他估計，如巴菲特減持比亞迪，主要因估值水平「不安全」，或美股經調整後出現投資機會，巴郡需重新調配資金，與公司基本面無關，但短期事件將打擊市場信心，倘配股亦會令股價受壓。比亞迪目前估值偏高，惟與中石油不同，電動車行業仍處於增長期，股民可待比亞迪進一步調整後考慮作中