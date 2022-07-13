美股道指收跌192點　標指納指齊挫近1%

美國股市周二(12日)下挫，道指收報30,981點，跌192點或0.62%；標指收報3,818點，跌35點或0.92%；納指收報11,264點，跌107點或0.95%。

美國股市前景未明，華爾街重量級人物建議投資者押注債市。「債王」格羅斯表示，美國一年期國債孳息率目前處於2.7厘，幾乎是眾多資產中的最好選擇。他更警告，股票未來回報將令人失望，且目前還未夠便宜，直言「暫時不要買。」

宏利投資管理亞洲區宏觀策略主管Sue Trinh表示，相比談論經濟衰退與否，疲軟的經濟增長動力持續時間更令人擔憂，食品和能源價格可能保持高企，但其他經濟指標卻出現下滑。她預期，聯儲局將在明年展開新一輪寬鬆周期，或將有序地出手救市。

企業消息方面，百事第二財季收入202.25億美元，按年增長5.24%；純利按年倒退39.39%至14.29億美元；經調整每股盈利1.86美元，與收入同勝預期。百事股價收跌0.57%。

健身器材公司Peloton宣布，將全面放棄自家生產，轉換代工廠製造，以簡單化其供應鏈和改善其成本架構，將擴大與台灣製造商力山工業的夥伴關係，其股價全日升3.7%，收報9.25美元。