道指跌192點　紐油冧近8%

●踏入亞洲時段，美匯指數報108.16；港匯見7.8491；離岸人民幣(CNH)報6.7356；美元兌日圓處136.81；歐元報1.0032，英鎊報1.1877。金價處1,726.19美元。布油報99.16美元，紐油處94.48美元。比特幣跌3%，報1.93萬美元。道指期貨跌10點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指高水30點。

●道指收報30,981點，跌192點或0.62%；標指收報3,818點，跌35點或0.92%；納指收報11,264點，跌107點或0.95%。

●港股ADR指數全日無方向，按比例計算，收報20,822點，跌22點或0.11%。

●即月恒生指數夜期收報20,893點，升57點，高水48點，成交19,340張。

●國際貨幣基金組織(IMF)下調最新預計2022年美國國內生產總值(GDP)將增長2.3%，低於之前預測的2.9%。

●美國總統拜登周二(12日)與墨西哥總統奧夫拉多爾會面時表示，中國是一個「真正的問題」。拜登強調，美國是才是「世界工廠」，不是中國。

●在億萬富豪馬斯克(Elon Musk)終止以440億美元收購社交媒體Twitter Inc.的協議後，Twitter周二在美國特拉華州衡平法院對馬斯克提起法律訴訟。

●歐盟成員國財長周二在布魯塞爾開會，通過3項法律文件，正式讓克羅地亞明年1月起加入歐元區，令歐元區國家增至20個。克羅地亞的貨幣將從目前的庫納，改為歐元。

●美國聯儲局公布貼現率會議紀要，指全美12家地區聯儲銀行之中，大多數地區聯儲在6月份支持上調貼現率50點子。

●紐約8月期油收報每桶95.84美元，跌8.25美元或7.92%；布蘭特9月期油收報每桶99.49美元，跌7.61美元或7.01%。

●英國富時100指數收報7,209點，升13點或0.18%；法國CAC指數收報6,044點，升47點或0.8%；德國DAX指數收報12,905點，升73點或0.57%。

●紐約8月期金收報每安士1,724.8美元，跌6.9美元或0.4%，創自去年9月以來收市新低。

●烹飪平台DayDayCook(日日煮)宣布，決定放棄通過特殊目的收購公司(SPAC)合併上市的計劃，將改以首次公開招股(IPO)方式，繼續在美國納斯達克上市。