【高盛推介】市場聚焦美國CPI數據　資金兩邊部署

高盛(亞洲)有限責任公司：美國周三(13日)公布CPI通脹數據，市場密切關注。美股周二(12日)繼續下跌，當中納指為3大指數中跌幅最大，跌1%。道指及標指分別跌192點及35點。而在亞洲時段則見現時納指及標指期貨走勢反覆，分別低水約0.1%及0.2%，道指期貨則輕微高水不足0.1%。

觀察個股輪證資金流向，納指及道指好倉於周二獲資金轉向流入。道指淡倉於過去5個交易日皆錄得資金流入，合共約900萬港元。

標指方面，好倉於近日獲資金流入外，淡倉於過去5個交易日皆錄得資金流入，合共約410萬元。

納指沽10495，行使價9,468點，2022年12月16日到期，實際槓桿6.1倍，行使價9,000至12,000點間、3個月期以上產品中，槓桿最高。

納指沽10436，行使價8,880點，2022年12月16日到期，實際槓桿6.3倍，熱門條款。

道指沽10488，行使價30,680點，2022年12月16日到期，實際槓桿7.6倍，3個月期以上產品中，槓桿最高。

道指沽10498，行使價28,888點，2022年12月16日到期，實際槓桿7.2倍，行使價27,000至30,000點間、3個月期以上產品中，槓桿最高。

標指沽10435，行使價3,450點，2022年12月16日到期，實際槓桿7.0倍，行使價3,400至3,800點間、3個月期以上產品中，槓桿最高。

納指購10481，行使價14,550點，2022年12月16日到期，實際槓桿10.6倍，高槓桿、低街貨。

道指購10476，行使價32,100點，2022年12月16日到期，實際槓桿9.3倍，貼價、低街貨。

標指購10429，行使價4,300點，2022年12月16日到期，實際槓桿11.4倍，高槓桿、低街貨。

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