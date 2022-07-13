【高盛推介】市場聚焦美國CPI數據 資金兩邊部署
2022年07月13日 10:29
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（Getty Images圖片）
高盛(亞洲)有限責任公司：美國周三(13日)公布CPI通脹數據，市場密切關注。美股周二(12日)繼續下跌，當中納指為3大指數中跌幅最大，跌1%。道指及標指分別跌192點及35點。而在亞洲時段則見現時納指及標指期貨走勢反覆，分別低水約0.1%及0.2%，道指期貨則輕微高水不足0.1%。
觀察個股輪證資金流向，納指及道指好倉於周二獲資金轉向流入。道指淡倉於過去5個交易日皆錄得資金流入，合共約900萬港元。
標指方面，好倉於近日獲資金流入外，淡倉於過去5個交易日皆錄得資金流入，合共約410萬元。
投資者如計劃以美指認沽證部署對沖，需要留意公布CPI過後由於不確定性減低，引伸波幅或會回落，可以留意年期較長的12月份產品控制風險。納指方面的高槓桿選擇可留意屬行使價9,000至12,000點間、3個月期以上產品中，槓桿最高的納指沽(10495)。熱門選擇可留意納指沽(10436)。道指方面的高槓桿選擇可留意屬3個月期以上產品中，槓桿最高的道指沽(10488)。並可留意屬行使價27,000至30,000點間、3個月期以上產品中，槓桿最高的道指沽(10498)。標指方面可留意屬行使價3,400至3,800點間、3個月期以上產品中，槓桿最高的標指沽(10435)。
納指沽10495，行使價9,468點，2022年12月16日到期，實際槓桿6.1倍，行使價9,000至12,000點間、3個月期以上產品中，槓桿最高。
納指沽10436，行使價8,880點，2022年12月16日到期，實際槓桿6.3倍，熱門條款。
道指沽10488，行使價30,680點，2022年12月16日到期，實際槓桿7.6倍，3個月期以上產品中，槓桿最高。
道指沽10498，行使價28,888點，2022年12月16日到期，實際槓桿7.2倍，行使價27,000至30,000點間、3個月期以上產品中，槓桿最高。
標指沽10435，行使價3,450點，2022年12月16日到期，實際槓桿7.0倍，行使價3,400至3,800點間、3個月期以上產品中，槓桿最高。
納指購10481，行使價14,550點，2022年12月16日到期，實際槓桿10.6倍，高槓桿、低街貨。
道指購10476，行使價32,100點，2022年12月16日到期，實際槓桿9.3倍，貼價、低街貨。
標指購10429，行使價4,300點，2022年12月16日到期，實際槓桿11.4倍，高槓桿、低街貨。
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