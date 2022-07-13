【高盛推介】比亞迪澄清巴菲特未減持 汽車股低開後靠穩
2022年07月13日 11:45
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（Getty Images圖片）
高盛(亞洲)有限責任公司：有報道指市傳巴菲特其所有的比亞迪股份持股轉讓，及後比亞迪就「巴菲特減持傳聞」表示公司目前經營一切正常，並指香港聯交所權益披露平台中未顯示減持信息。比亞迪周二(12日)受消息拖累，急挫約11.9%，周三早段低開後反彈。現報271元，升約0.3%。
另一方面，周二升約1.2%的吉利汽車，周三早段受拖累下跌。現報16.76元，跌約1.4%。長城汽車周三低開，及後反彈。現報13.32元，升約0.5%。
觀察個股輪證資金流向，比亞迪好倉於周二獲資金積極吸納，錄得約5,200萬元資金流入，為周二最多資金流入的個股相關資產。淡倉於周二獲資金轉向流入，有約1,000萬元。
另一方面，吉利好倉於本周一(11日)及本周二共錄得約780萬元資金流入。
就比亞迪周二急挫下，投資者在部署時宜重新審視產品條款，避免盲目選擇早前留意，但已不適合現況的條款產品。
投資者如看好比亞迪，認購證方面的高槓桿選擇可留意比迪購(20033)。貼價選擇可留意比迪購(18110)。熱門選擇可留意比迪購(18702)。低面值選擇可留意換股比率500兌1的長期比迪購(21896)。牛證方面可留意比迪牛(57015)，與現價有約30元收回距離。
比迪購20033，行使價409元，2022年12月8日到期，實際槓桿5.9倍，高槓桿。
比迪購18110，行使價361元，2022年11月23日到期，實際槓桿5.6倍，貼價。
比迪購18702，行使價388元，2022年12月2日到期，實際槓桿5.7倍，熱門條款。
比迪購21896，行使價319.08元，2023年12月20日到期，實際槓桿2.5倍，低面值、長期。
比迪牛57015，收回價240元，行使價236元，換股比率500，槓桿比率7.3倍，相近收回價牛證中槓桿最高。
比迪沽17928，行使價225.05元，2022年11月17日到期，實際槓桿3.7倍，高槓桿、低街貨。
比迪熊51372，收回價340元，行使價344元，換股比率500，槓桿比率3.7倍，近70元收回距離熊證。
吉利購19207，行使價18元，2022年9月28日到期，實際槓桿5.7倍，高槓桿。
吉利購19688，行使價20元，2022年9月30日到期，實際槓桿6.5倍，價外。
吉利牛56023，收回價15元，行使價14.5元，換股比率50，實際槓桿6.9倍，相近收回價牛證中槓桿最高。
投資者如看好長汽，可留意屬高槓桿的長汽購(17591)。
長汽購17591，行使價18元，2022年10月21日到期，實際槓桿4.9倍，高槓桿。
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