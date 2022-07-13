Calastone報告：亞洲投資者上半年狂沽債券基金

基金網絡Calastone發布全球資金流報告，指債券熊市導致亞洲固定收益基金的資金大量流出。今年該公司服務覆蓋地區的投資者對固定收益的負面情緒明顯高漲，亞太地區投資者尤為悲觀。截至今年6月中旬，亞洲投資者賣出55億美元債券基金。

貨幣政策收緊和其他地緣政治/供應鏈受阻導致投資者需尋找避風港來存放資金，今年首6個月亞洲各地投資者紛紛將資金轉向風險較低的股票，逃離債券。

然而，亞洲各地的資本流動存在顯著差異。去年透過Calastone全球網絡流入債券基金的資金達到創紀錄的253億美元，而到今年6月中旬，投資者已賣出98億美元。其中57%來自亞洲各地的賣家。香港投資者最為消極，從所持債券中賣出33億美元，但新加坡及台灣投資者亦為重要的淨賣家，分別賣出16億美元及6.86億美元。

儘管投資者紛紛逃離固定收益基金，但相比歐洲、英國以及澳洲的投資者，亞洲投資者對股票基金的態度更為積極，不過他們的興趣較2021年明顯大減。在Calastone網絡覆蓋的所有亞洲地區，投資者於1月至5月新增21億美元到股票投資，較2021年同期的81億美元減少3/4。1月至5月，ESG基金的淨流入佔比過半，而收益型基金佔近1/3。

香港投資者為主要買家，該地區1月至5月的投資額佔股票市場淨流入過半。雖然香港投資者的淨投資額按年減半，但削減幅度遠低於地區平均水平。儘管如此，香港投資者明顯偏好風險較低的股票收益基金，佔其新增股票投資額比例幾乎過半。ESG基金亦深受香港投資者歡迎。