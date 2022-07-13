嘉信理財：美國實際個人消費支出將持續下跌

嘉信理財香港預計，美國實際個人消費支出將會持續下跌，美國經濟軟着陸的其中一個可行方案，將為疫情引致勞動力市場供需失衡的情況改善，惟隨着金融狀況收緊，相關挑戰將會隨之增加。

嘉信理財香港財富諮詢顧問游國義表示，2022年市場對經濟衰退的憂慮持續升溫，主要原因為通脹高企，加上俄烏戰爭，以及各國央行試圖透過收緊貨幣政策控制通脹，例如聯儲局已經開始了相當進取的加息周期。儘管經濟學家調低2022年上半年各國國內生產總值的預測1%或以上，分析師同時調高了每股盈利比率的預測，若盈利平穩增長，股市有望反彈。

行業板塊表現方面，嘉信理財香港理財顧問林長傑指，通訊、醫療保健及公用事業板塊在過往加息周期中表現較好，但由於通訊產業近年有新股加入板塊，歷史表現的參考價值或會較低。能源板塊受油價上升支持，惟油價易受地緣政治影響，其表現難以預測，因此建議消費者謹慎投資。金融行業通常受惠於息率增加，不過若聯儲局對通脹採取強硬手段，便有可能受到打擊。另一方面，雖然科技板塊較少受息率影響，但經常於加息周期早段表現良好，投資者值得留意。