人行：絕大多數中小銀行的央行評級均處於安全邊界內

內媒報道，中國人民銀行調查統計司司長、新聞發言人阮健弘於新聞發布會上表示，人行上半年降低存款準備金率0.25個百分點，上繳結存利潤9,000億元人民幣(下同)，合理增加流動性供給，金融機構加大對實體經濟的信貸支持力度。

截至今年6月底，廣義貨幣供應量(M2)按年增加11.4%，較2021年同期高2.8個百分點；上半年，社會融資規模增量為21萬億元，按年增3.2萬億元，人民幣各項貸款增加13.68萬億元，按年增9,192億元。

人民銀行金融穩定局局長孫天琦表示，內地金融風險收斂，總體可控，99%銀行業資產處在安全邊界內。2021年第四季度央行評級結果顯示，在安全邊界內的銀行佔銀行業參評機構的93%，資產規模佔參評規模的99%；有316家高風險銀行業金融機構，但其資產規模僅佔銀行業參評機構的1%，絕大多數中小銀行的央行評級均處於安全邊界內。

數碼人民幣方面，人民銀行貨幣政策司司長鄒瀾稱，截至今年5月31日，全國15個省市的試點地區通過數碼人民幣累計交易筆數大約是2.64億筆，金額大約為830億元，支持數碼人民幣支付的商戶數量達到456.7萬個。