瑞士百達：經濟衰退風險上升　將維持減持股票立場

瑞士百達資產管理首席策略師盧伯樂(Luca Paolini)認為，隨着各國央行收緊貨幣壓力，經濟衰退風險正在上升，即使今年股市出現大幅拋售，但估值還不夠便宜，維持減持股票的立場。不過，新興亞洲的市道復甦特別令人鼓舞，因應中國內地新冠肺炎疫情限制措施逐步放寬、科企監管方面的不確定性減弱，上調中國股票至增持。

他提到，自今年年初以來，除大宗商品外，各類資產均遭受巨額損失，普遍下跌約10%至15%。由美國股票和債券組成的投資組合，在今年上半年的損失比大蕭條以來的任何時候都多。然而，目前各國正設法保持經濟的韌性，因此對債券整體保持中性立場。

據該行的商業週期指針顯示，2022年世界經濟將溫和增長2.9%，下調了對歐元區和澳洲經濟的預測，同時因為印度和俄羅斯的強勁表現，提高對新興市場的預期。他指，雖然美國經濟明顯全面放緩，2023年衰退的可能性很高，但認為今年衰退的風險被誇大。超額家庭儲蓄達2.3萬億美元，約佔收入的 12%，再加上蓬勃的就業市場和疫情後的復甦，足以抵銷價格和利率上漲對消費者造成的壓力，惟房地產市場表現低迷令人擔憂，特別是建築市場活動下降約30%，顯示未來情況會進一步惡化。

他又指，債券和股票的估值遭受重創之後，釋出買入信號，但還遠沒有低到足以忽視基本面的情況。在主權債券中，英國公債特別具吸引力，而整體的利差和大幅修正亦使得美國高收益和歐洲投資級信用債券相當吸引。另一方面，與物價指數掛鈎的債券相對昂貴，因為投資者正在為通脹保護支付高額溢價。