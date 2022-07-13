道期牛皮 油價微升近1%
2022年07月13日 16:11
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●美匯指數報108.18；港匯見7.8499；離岸人民幣(CNH)報6.7256；美元兌日圓報137.09；歐元企1.0033，英鎊處1.1906。金價報1,726美元。布油報100.39美元，紐油報96.67美元。比特幣企1.9萬美元水平。道指期貨跌11點。
●市後關注點
20:30 美國6月消費物價指數(CPI)
20:30 美國6月核心CPI
22:00 加拿大加拿大央行政策利率
●恒生指數收市報20,797點，跌46點或0.22%；國企指數收報7,145點，跌45點或0.64%；科技指數收報4,547點，升22點或0.51%。主板成交1,083億港元。https://bit.ly/3OhHFuF
-港11月有望推免隔離旅遊，國航南航齊漲逾4%。
-天齊鋰業對鋰價走勢有信心，諾亞控股冀擴投資者規模。
●天齊鋰業首日掛牌，股價一度潛水11%，低見72.65元；收市報82元，與招股價相同，全日成交31億元。
●滬綜指收升2點，光伏、風電、高速公路相關股份表現較好。https://bit.ly/3Pm8HSd
●中國經濟：
-內房業主集體停供樓，恐引發5,610億人幣不良貸款。
-中國經濟：上半年出口按年增長13.2%。
-內地6月以美元計價出口增長17.9%。
●加密幣平台Kikitrade：上半年用戶增長逾5倍。
●下定決心？德國宣布年底前暫停接收俄國石油。
●瑞士百達：經濟衰退風險上升，將維持減持股票立場。
●研發自家晶片？傳字節跳動聘請大量相關工程師。
●野村：亞洲食品價格未見頂，預計呢段時間升得最勁...
●嘉信理財：美國實際個人消費支出將持續下跌。
●Calastone報告：亞洲投資者上半年狂沽債券基金。
●美國科企：
-勒緊褲頭！傳Google放慢招聘步伐應對經濟衰退。
-Netflix快將推出廣告服務？傳與荷李活製片商探討。
●股神拍檔芒格持倉曝光：阿里仍是第三大重倉股。
●中銀碳排放及能源消耗降28%，獲綠色建築議會認證。
●置身「元宇宙」：
-麥當勞中國推全新漢堡，發行10萬份數碼藏品。