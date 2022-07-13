【產經直播】港股市底轉弱？
2022年07月13日 16:37
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港股周三(13日)反覆，高開66點後，最多升195點，一度重上二萬一關，但高位欠承接，最終收報20,797點，跌46點；港股已連跌3日，二萬一關亦得而復失，市底係咪已經轉弱？短期難企穩二萬一關？另外，美國將於周三公布6月通脹數據，市場料將再創新高，不過近期能源價格有所回調，通脹或即將見頂？
車股個別發展，有傳股神巴菲特正部署減持比亞迪(01211)，比亞迪股價繼上日急瀉後，周三反覆偏軟，股份短期仍有沽壓？相反「造車新勢力」反彈，當中小鵬(09868)宣布旗下小鵬鵬行完成1億美元A輪融資，股價逆市做好升2%，小鵬長遠值得看高一線？
內地當局周二(12日)新批67個遊戲版號，惟騰訊(00700)繼續空手而回，雖然集團連日回購，可惜南非大股東已揚言要減持，騰訊或要繼續跑輸科網板塊？
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