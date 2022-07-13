【產經直播】港股市底轉弱？

港股周三(13日)反覆，高開66點後，最多升195點，一度重上二萬一關，但高位欠承接，最終收報20,797點，跌46點；港股已連跌3日，二萬一關亦得而復失，市底係咪已經轉弱？短期難企穩二萬一關？另外，美國將於周三公布6月通脹數據，市場料將再創新高，不過近期能源價格有所回調，通脹或即將見頂？

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