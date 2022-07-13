渣打調查：大灣區營商指數連跌4季　製造商最苦

渣打銀行與香港貿發局聯合發布的大灣區營商景氣指數調查報告顯示，區內企業營商信心連續第四個季度減弱，在首季略微跌穿50中性水平後，進一步下跌至43.3，為2020年第三季度以來最糟糕表現。企業普遍預期第三季將出現溫和復甦。

4至5月企業陷入逆境，預期下半年會迎來反彈，但都要根據內地防疫措施、歐洲能源需求能夠滿足及內地出口情況。

香港貿發局研究總監范婉兒稱，大灣區營商指數連續第4個季度下跌。“製造和貿易”以及“零售和批發”受到最大衝擊，而“創新和技術”則表現出色，這可能是因為對監管的擔憂有所緩解。受訪者預計下一季度會出現溫和復甦。

范婉兒續稱，香港在第二季度出現反彈，原因可能是政府派發的消費券刺激經濟，而大灣區其他地區則下跌，零售和批發及金融服務指數第二季度表現遜色，生產下降13%、訂單下降16%、利潤和融資規模下降20%。內地防疫措施拖累企業的支出和投資意願，不少企業亦會轉嫁成本，有商家與工廠商討由廠家負責運輸費用，因運輸成本無法預計。

渣打大灣區高級經濟師劉健恆稱，香港經濟復甦，出口仍然理想。而大灣區企業普遍認為疫情導致的原材料成本上漲、運輸和物流等通脹問題是企業壓力的主要原因，反映中國生產的原材料在成本中佔比較高，而香港和澳門的工資成本佔比較高。大部份企業會通過產品或服務多元化以減少對投入的倚賴，以及削減其他方面的成本。

劉健恆續稱，內地下半年經濟增長有5%，經濟呈正常化趨勢，政策出台及疫情解封對經濟會有很大的幫助。渣打預測未來幾個月基建投資增速將從5月份按年增加約7%，加速至10至15%。