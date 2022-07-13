上半年甲級寫字樓售價累跌1.7%　灣仔重災

今年香港寫字樓市場表現疲弱，美聯工商舖資料研究部發表的《商廈快訊》報告顯示，上半年本港整體甲級商廈售價累跌約1.7%，而租金亦挫約3%。至於50大甲廈買賣成交量亦按年大減約六成至僅錄39宗。

該報告指出，上半年甲廈售價，灣仔區受重創，今年以來累積跌約20.6%，最新呎價跌至23,114港元。不過，6月份售價按月則上升約3.2%，期間最矚目買賣為佳源以近1.13億元售出中環皇后大道中九號中層單位，建築面積約3,290方呎，呎價約34,236元，低市價約15%。

截至上月份，整體甲廈空置率連續4個月上升，最新高見約9.9%，創近8個月新高。當中東九龍及上環區的空置率最高，分別錄得約15.8%及約9.5%，而東九龍的空置率更創2020年6月有紀錄以來新高。翁指出，甲廈租金經歷兩年多的調整期，相信已見底，預料下半年會輕微回升，今年全年整體甲廈售價及租金升幅在約5%以内。