上半年甲級寫字樓售價累跌1.7% 灣仔重災
2022年07月13日 18:11
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今年香港寫字樓市場表現疲弱，美聯工商舖資料研究部發表的《商廈快訊》報告顯示，上半年本港整體甲級商廈售價累跌約1.7%，而租金亦挫約3%。至於50大甲廈買賣成交量亦按年大減約六成至僅錄39宗。
該報告指出，上半年甲廈售價，灣仔區受重創，今年以來累積跌約20.6%，最新呎價跌至23,114港元。不過，6月份售價按月則上升約3.2%，期間最矚目買賣為佳源以近1.13億元售出中環皇后大道中九號中層單位，建築面積約3,290方呎，呎價約34,236元，低市價約15%。
美聯工商舖營運總監兼商業部董事翁鴻祥表示，上半年本港受第五波疫情影響，企業對擴充業務持觀望態度，對商廈需求較弱，大手租賃成交多屬搬遷個案為主。今年上半年最大手的租務個案為中資中信銀行（國際）進行同區搬遷，租用太古地產(01972)旗下新落成的鰂魚涌太古坊二座共六層樓面，總面積逾13萬方呎，呎租約50港元。
截至上月份，整體甲廈空置率連續4個月上升，最新高見約9.9%，創近8個月新高。當中東九龍及上環區的空置率最高，分別錄得約15.8%及約9.5%，而東九龍的空置率更創2020年6月有紀錄以來新高。翁指出，甲廈租金經歷兩年多的調整期，相信已見底，預料下半年會輕微回升，今年全年整體甲廈售價及租金升幅在約5%以内。