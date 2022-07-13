克魯格曼：美經濟數據多矛盾　料不至於大衰退

諾貝爾經濟學獎得主克魯格曼於外國媒體撰文指出，美國經濟即使陷入衰退，程度也會相當溫和。

他以故事來說明上述觀點，話說古時有兩個頑皮男童把不同昆蟲的部位(例如蜈蚣身體、蝴蝶翅膀、甲蟲頭等)用膠水黏起來，然後拿去給偉大的博物學家達爾文(Charles Darwin)鑑定。達爾文問：「你們捉到這隻蟲時，有聽到牠嗡嗡叫嗎？」男童答：「有。」達爾文由此斷定那是「嗡嗡蟲」(humbug，原文字義是「欺騙」)。

克魯格曼稱，這就像美國現時的經濟處境。他不是說經濟數據造假，而是不同的資訊片段拼不出一幅一致的經濟轉衰景象。首先，美國首季及次季經濟可能真的會萎縮，符合經濟學上的衰退定義，不過，若以職位創造的數據來看，6月非農新增就業人數達37.2萬人，相當強，根本不像經濟要衰退。另有很多組數據皆出現矛盾，例如通脹雖高，但工人的工資增幅並未按比例增強。

於是克魯格曼表示，他在經濟領域這麼多年，想不出有任何時期，經濟數據像現時般訴說迥然不同的故事，故估計此刻美國經濟確實正減緩，但也許不會陷入衰退，「溫和放緩」正是眾人所樂見，通脹沒有變得更根深柢固。