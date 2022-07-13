【金融末日靠近？】歐股恐冧20%　歐元或見0.9　仲有...

歐洲能源危機恐月內達到巔峰！俄羅斯北溪一號天然氣管道從本月11日起維修到21日，市場繼續高度關注莫斯科政府在維修期滿後若無法恢復供氣、甚至停供，歐洲經濟和金融市場會變得如何糟糕。有分析推演「末日情景」估計，歐股有機會重挫20%、歐元兌美元匯價或殘見0.9，債市「垃圾債」息差更有機會突破2020年高位。

事實上，近日金融市場已開始為能源風險計價。歐元兌與美元觸及一算；德國股市6月至今重挫11%；德國天然氣巨企Uniper因財困而尋求政府救助，股價年內已暴瀉八成，堪稱電企版「雷曼危機」。歐洲天然氣期貨價周三(13日)升逾半成，報每兆瓦時182.5歐元，較一年前升逾4倍。

瑞銀推測若俄國「斷氣」，歐洲企業盈利可能受損逾15%、歐股指標之一歐洲道瓊Stoxx 600指數將暴瀉20%、歐元貶至兌0.9美元，以及避險資金湧入德國國債將使融資成本指標德國10年期債息升破零厘，意味歐央行加息壓力大增。瑞銀更強調上述假設僅粗略情況，經濟可能受更大衝擊。

法巴也預測，歐洲Stoxx 50指數會跌到2,800點，即較現水平再暴跌約兩成，並呼籲投資者要小心汽車、工業、化學等板塊或遭拋售。野村更早至4月起就建議客戶沽空歐元，如今重申若北溪一號無法恢復運作，各國可能進入能源配給狀態，歐元恐在今冬貶到0.9美元。

摩根大通認為，若俄國「斷氣」，歐洲公司債的息差可能突破2020年疫情爆發時的高位，投資級債的息差或升到3.25厘，而垃圾級公司債的息差甚至擴到10厘。高盛亦預測，雖然歐元已反映大多數利淡因素，但若市場認為俄國最終「斷氣」，歐元恐再貶值5%，建議投資者持現金和大宗商品。歐元兌美元周三仍在一算水平徘徊，未見大幅反彈。

美銀估計若歐洲大規模「缺氣」，作為「經濟晴雨表」的銅價恐跌到每噸4,500美元，潛在下跌空間達40%。富國銀行則預期，若歐洲能源危機拖累環球經濟衰退，金價年底有望升至每安士2,050美元，上漲空間約17%。該行解釋，美元年內已累漲12%，且近半升幅都在6月，情況非常罕見，拖累金價在6月跌6%。由於預期美元再升空間有限，只要金價短期內重拾升軌，年底就有可能達標。

面對俄國或出招，德國也不甘示弱，最新落實從8月1日起全面停止俄國煤炭進口，並於12月31日全面禁運俄油。然而，德國也承認歐盟每年從俄國進口1,580億立方米天然氣，若要脫離對俄依賴，如何填補這巨大缺口是歐盟要面對的一大問題。再者，德國使用的煤炭和石油分別有四成來自俄國。為應對天然氣問題，德國正加速建造液化天然氣(LNG)接收站，但遠未能大幅紓緩供應問題。

德國聯邦金融監督局坦言，在與俄國能源爭端中，德國金融業前景面臨不確定，雖然短期不至於崩潰，但若3至6個月後再論及相同問題，事情可能不一樣，因能源危機恐衝擊整個德國經濟，透露銀行正模擬應對貸款違約潮。

面對重重挑戰，券商Truist的能源研究常務董事Neal Dingmann警告，若俄國同時以減產原油作籌碼，美國汽油恐漲價50%，因美國仍有大約8%的汽油來自俄國，在最壞情景下恐使油價飆至每桶150美元。紐約期油及布蘭特期油周三靠穩，分別報96.57美元和100.18美元。

另外，國際能源機構(IEA)發表月度報告，下調今年全球石油需求增長預測至每日170萬桶，每日總消耗量僅9,920萬桶，不足往年的一億桶以上；俄國6月每日出口雖減少25萬桶，至僅740萬桶，但由於油價上漲，使其收入按月增7億美元，至204億美元。