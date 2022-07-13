9家地產商聯手將啟德跑道區Park Peninsula打造成綜合地段

為配合政府的《起動九龍東》計劃，其中9家在啟德前機場跑道一帶臨海地段投得地皮的地產商，聯手成立「啟德跑道區私人發展有限公司」，並將該地段命名為Park Peninsula，銳意打造為集體育、酒店旅遊及商業於一身的全新綜合多元化地段。

Park Peninsula提供約484萬方呎的綠化及休憩地帶，包括都會公園、啟德空中花園、啟德郵輪碼頭公園、啟德跑道公園及啟德體育園等，較港島維多利亞公園大約2.3倍。同時，該地段亦鄰近約2.4公里長的啟德河，同時連接長約11公里的海濱長廊及約13公里長的行人及單車共融通道，串連觀塘避風塘及鄰近地區。

另外，該地段亦設有式環保連接系統，擬建自動行人輸送帶的高架行人步道及跨海行人及單車橋，將與觀塘及九龍灣兩個核心地區連接，以及一系列巴士及專線小巴等設施。而跑道公園碼頭亦擬籌備成為水上的士上落點，連接中環、西九、尖東、紅磡及啟德。