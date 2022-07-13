【裁員潮擴大】星級美企也「慳啲」　紛紛削人

美國企業最近掀起了一波裁員潮，就連不少曾經風光的科企也相繼縮減人手。Google、微軟(Microsoft)、臉書母公司Meta、Twitter、特斯拉(Tesla)等巨企近日紛紛宣布裁員或減緩招聘計劃，顯示美國就業市場正在降溫。

Google母企Alphabet行政總裁披猜(Sundar Pichai)向員工發內部電子郵件，指Google計劃今年放慢招聘計劃，以應對潛在的經濟衰退，但工程、技術和其他關鍵崗位仍是今、明兩年的重點招聘對象。據悉，該企之前主要為Google的雲端部門和硬件等新領域進行招聘。截至3月底止，Alphabet擁有近16.4萬名員工。

目前在全球約有18萬名員工的微軟宣布，將於全球裁減逾1,000名員工，佔集團整體人力不足1%，而被裁的對象包括不同地區與職務。該企強調，這是在之前一個財政年度(截至6月底)結束後重新調整人事和業務，而非受到經濟惡化影響，但該企在5月時已經宣布將放緩Windows和Office等部門的招聘。

電動車大廠特斯拉證實將永久關閉位在加州聖馬特奧市(San Mateo)的辦公室，並將裁減229名自動駕駛輔助系統部門的員工。早前已有專家指出，特斯拉正進入大幅削減成本的階段，主要是受之前上海封城停工、原材料成本通脹以及供應鏈問題所困擾，經營情況估計相當嚴峻。