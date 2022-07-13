【內房危機】網傳業主威脅斷供　殃及內銀股也捱沽

中國地產商債務危機至今未除，近日全國至少52個爛尾或停工樓盤的業主們因無法如期收樓而發公開聲明「宣戰」，要求項目完全復工，否則停供按揭貸款。「強制停貸」浪潮至今仍在蔓延，有投行估計，這股停貸潮引發的不良貸款可能多達5,610億元人民幣！

事緣一份由江西景德鎮恒大瓏庭樓盤全體業主發出的《強制停貸告知書》上周在網上流傳，控訴該樓盤去年5月全面停工後，在地方政府主導下陸續復工，惟上月再度停工。業主們警告，若發展商未能在今年10月20日前全面復工，全體業主將會停止償還銀行的貸款，有關損失由所有違規放貸的銀行、資金監管不力的政府相關單位、轉移資金的發展商等相關利益方共同承擔。

多位苦主在可能違約情況下仍選擇絕地反擊，除了控訴項目未能完工之外，更多是指摘銀行違規放貸及預售資金監管不力。網傳多份《停貸告知書》不約而同控訴，有銀行違規在房屋主體結構未封頂前發放按揭貸款、把按揭貸款資金違規劃入非監管帳戶，或者未積極履行資金監管義務等多項問題。

有見事件愈演愈烈，有官媒按捺不住發聲，倘若這股風潮蔓延開來，可能對樓市造成負面衝擊，不利樓盤銷售甚至金融系統穩定，「各地政府應該研究如何盤活爛尾樓...追討轉移走的資金，或者引入有實力的房企，將保交付放在優先位置。」

內地實行預售制多年，讓房地產行業早年急速發展，房企亦得以透過高槓桿、高負債、高周轉模式壯大版圖，卻引伸出買家預售資金被挪用等問題。然而，在針對房企財務指標的「三道紅線」政策，加上預售資金監管收緊等多項高壓調控推出後，一些債務高企的房企未能及時轉身，資金鏈斷裂，導致項目爛尾。