【內房危機】網傳業主威脅斷供 殃及內銀股也捱沽
2022年07月13日 19:20
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中國地產商債務危機至今未除，近日全國至少52個爛尾或停工樓盤的業主們因無法如期收樓而發公開聲明「宣戰」，要求項目完全復工，否則停供按揭貸款。「強制停貸」浪潮至今仍在蔓延，有投行估計，這股停貸潮引發的不良貸款可能多達5,610億元人民幣！
內房股周三(13日)遭洗倉，民營房企碧桂園(02007)狂瀉8.47%，報3.67元，表現差絕藍籌，旗下碧桂園服務(06098)亦插6.81%。龍湖集團(00960)插4.27%，就連國企中國海外發展(00688)及華潤置地(01109)分別跌2.91%及2.09%。內銀股亦捱沽，招商銀行(03968)跌6.92%至43.75元，郵儲銀行(01658)、中國銀行(03988)、工商銀行(01398)分別跌5.28%、1.77%及1.66%。
事緣一份由江西景德鎮恒大瓏庭樓盤全體業主發出的《強制停貸告知書》上周在網上流傳，控訴該樓盤去年5月全面停工後，在地方政府主導下陸續復工，惟上月再度停工。業主們警告，若發展商未能在今年10月20日前全面復工，全體業主將會停止償還銀行的貸款，有關損失由所有違規放貸的銀行、資金監管不力的政府相關單位、轉移資金的發展商等相關利益方共同承擔。
聲明曝光後，數日內全國多個爛尾樓盤業主爭相響應，表明拒絕向銀行供款，冀施壓政府及開發商完成工程。有內媒統計，包括鄭州、武漢、南昌、長沙、太原、西安等城市在內的多達52個停工或爛尾樓盤的業主已發布有關停貸聲明，涉及多家正陷入債務危機的民營開發商，包括中國恒大(03333)、新力控股(02103)、融創中國(01918)、康橋、鑫苑、藍光、美好置業等。
多位苦主在可能違約情況下仍選擇絕地反擊，除了控訴項目未能完工之外，更多是指摘銀行違規放貸及預售資金監管不力。網傳多份《停貸告知書》不約而同控訴，有銀行違規在房屋主體結構未封頂前發放按揭貸款、把按揭貸款資金違規劃入非監管帳戶，或者未積極履行資金監管義務等多項問題。
投行花旗警告，現正是維持社會穩定的「關鍵時刻」，居民停供貸款可能會帶來社會不穩定，估計停貸潮引發的壞賬佔未償還房貸餘額約1.4%，即使對銀行的整體影響將「可控」，但建設銀行(00939)、郵儲行及工行等國有銀行可能面臨更多的按揭貸款風險。
有見事件愈演愈烈，有官媒按捺不住發聲，倘若這股風潮蔓延開來，可能對樓市造成負面衝擊，不利樓盤銷售甚至金融系統穩定，「各地政府應該研究如何盤活爛尾樓...追討轉移走的資金，或者引入有實力的房企，將保交付放在優先位置。」
內地實行預售制多年，讓房地產行業早年急速發展，房企亦得以透過高槓桿、高負債、高周轉模式壯大版圖，卻引伸出買家預售資金被挪用等問題。然而，在針對房企財務指標的「三道紅線」政策，加上預售資金監管收緊等多項高壓調控推出後，一些債務高企的房企未能及時轉身，資金鏈斷裂，導致項目爛尾。