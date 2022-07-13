瑞聲分拆業務滬上市料籌最多80億人幣

根據尚待最終確定的現行建議分拆架構，預期緊隨建議分拆完成後，誠瑞光學將繼續為公司的間接附屬公司，其財務業績亦將繼續併入集團會計帳目，惟公司於被分拆公司的權益預期將由81.0949%，減少至(i)約72.9855%（假設被分拆公司獨立上市發行的新股份數目相當於被分拆公司的經擴大已發行股本約10%，且超額配股權未獲行使）；或(ii)約62.9865%（假設被分拆公司獨立上市發行的新股份數目相當於被分拆公司的經擴大已發行股本約22.3301%，即發售規模為經擴大已發行股本的20%（於超額配股權獲行使前），且超額配股權獲悉數行使）。

被分拆公司已向上海證券交易所提交有關獨立上市的申請，並於6月6日收到上海證券交易所發出的上市申請受理通知。據該受理通知所述，上海證券交易所已正式受理上市申請。

由於現階段尚未釐定確切的發售價格及獨立上市的預期規模，故仍無法確定獨立上市籌集所得的款項。基於預期的市場狀況以及發售規模的建議上限為被分拆公司的經擴大已發行股本的20%(於超額配股權獲行使前)，目前預期獨立上市籌集所得的款項將介乎約40億至80億元人民幣，籌集所得的款項將取決於被分拆公司的未來發展需要及接近推行獨立上市前的市場狀況。

被分拆公司擬使用獨立上市的所得款項淨額約25.72%用作發展及改善高精度光學玻塑混合鏡頭；約50.24%用作改善WLG(晶圓級光學玻璃)鏡片及超精密光學零件；及約24.04%用作補充流動資金。