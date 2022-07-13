曉暉花園兩房715萬沽　持貨4年僅微賺料蝕讓離場

二手業主繼續損手出貨。牛池灣曉暉花園兩房單位，減價至以715萬元成交，原業主持貨約4年帳面只賺15萬元，扣除使費料蝕讓離場。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●世紀21日昇蔡嘉駿稱，北角慧雲峯中層G室，實用面積約943方呎，套三房加工人房設計，望全維港海景，成交價2,150萬元，呎價約22,800元，單位原先叫價為2,250萬元，最終減價100萬元成交，減幅約4.4%。

●中原陳家鴻表示，北角柏傲山3座中層A室，實用面積約913方呎，套三房間隔，望維園景，租客剛遷出，即以約2750萬元易手，呎價約30,120元，新買家屬於同區換樓客，原業主於2014年一手買入，扣除回贈後買入價約2,200萬元，一直作收租用途。

●中原王漢聰透露，西營盤金高大廈中層A室，實用面積約408方呎，兩房間隔，望樓景，以688萬元易手，呎價約16,863元，原業主於2009年8月以244萬元買入，持貨約13年帳面獲利444萬元，單位升值約1.82倍。

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九龍區

●世紀21富山劉倩彤指，牛池灣曉暉花園2座高層C室，實用面積約464方呎，兩房設計，以715萬元成交，呎價約15,409元，單位原先叫價765萬元，減幅約6.5%，原業主2018年以700萬元購入，持貨約4年帳面只賺15萬元，扣除使費微蝕離場。

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新界區

●利嘉閣鄺皓聰指，青衣翠怡花園2座高層G室，實用面積約368方呎，兩房間隔，開價540萬元，最終減價至506萬元沽出，呎價約13,750元，原業主在2016年9月以約415萬元買入，持貨至今約6年帳面獲利約91萬元。

●利嘉閣梁均耀表示，青衣居屋海悅花園1座高層B室，實用面積約484方呎，兩房間隔，享市景，已補價自由市場以約558萬元沽出，呎價約11,529元，單位放盤僅兩周，開價約610萬元，累減約52萬元沽出。新買家為區內客，因家中添新成員之入市。

●美聯何振榮稱，荃灣海之戀．愛炫美5B座中層C室，實用面積約534方呎，兩房連露台設計，望汀九海景，新買家為首置客，睇樓一次，議價後以1,035萬元承接，呎價約19,382元。

●美聯梁浩文透露，屯門恆福花園7座低層A室，實用面積約437方呎，兩房間隔，區內租客見二手樓價出現調整，故決定租轉買，斥503萬元承接，呎價約11,510元。

●祥益龍超君表示，屯門居屋景峰花園5座低層K室，實用面積約504方呎，兩房間隔，原業主放盤約一星期，因有意換樓，增加議幅減價5萬元，獲區內首置客於已補價自由市場以460萬元購入自用，呎價約9,127元，稍低於市場。

●祥益黃慶德指，屯門啟豐園2座中層D室，實用面積約372方呎，兩房間隔，外區客原居於九龍市區，因屋苑近未來港鐵站南延綫車站，加上原業主開價580萬元，累減76萬元，以504萬元購入自住，呎價約13,548元，較銀行估價約531萬元低約5.4%。

●利嘉閣羅富欽表示，粉嶺居屋景盛苑A座中層12室，實用面積約546方呎，一房間隔，未補價第二市場以355萬元沽出，呎價約6,502元，原業主在2015年7月以約258萬元買入，屋苑目前有約25個放盤，入場費298萬元。

●中原方翰達稱，大埔八號花園本月暫錄1宗買賣，屋苑1座低層H室，實用面積約333方呎，一房間隔，放盤時開價約435萬元，日前議價後以408萬元易手，呎價約12,252元，新買家為用家。

●世紀21奇豐楊麗娟透露，沙田第一城11座低層D室，實用面積約504方呎，三房間隔，放盤3星期，開價770 萬元，以698.8萬元沽出，減幅約9.2%，呎價約13,865元。

●中原侯惠良指，沙田居屋豐盛苑7月暫錄1宗買賣，屋苑B座中層12室，實用面積約490方呎，三房間隔，於已補價自由市場放盤開價約638萬元，雙方議價後以585萬元易手，呎價約11,939元。

●中原胡耀祖透露，馬鞍山新港城剛錄7月首宗買賣，單位為C座高層7室，實用面積約321方呎，兩房間隔，放盤時開價約638萬元，議價後以623萬元易手，呎價約19,408元，新買家為用家，原業主於2018年以613萬元購入，帳面只升值約1.6%。

●世紀21奇豐蔡蓓表示，馬鞍山迎海‧星灣20座中層B室，實用面積約565方呎，兩房間隔，成交價1,038萬元，呎價約18,372元，原業主於2014年2月購入，當時作價683萬元，持貨逾8年帳面獲利355萬元，單位期內升值約52%。

●世紀21奇豐廖振雄稱，西貢逸瓏海滙2座高層C室，實用面積約595方呎，兩房間隔，望池景及山景，原先叫價858萬元，減價30萬元，終以828萬元成交，減幅約3.5%，呎價約13,916元，原業主於2018年5月以753萬元購入，帳面獲利75元，或升值約10%。

●中原黃仕斌指，將軍澳都會駅3座高層D室，實用面積約642方呎，套三房間隔，擁園景，最初開價1,200萬元，大幅降價207萬元，以993萬元易手，呎價約15467元，成交價重返千萬以下價位，5月份同類型單位售1,046萬元，約兩個月跌價約5%。

●中原柯勇稱，將軍澳LP6第5座極高層K室，實用面積妃約307方呎，一房間隔，議價後以630萬元成交，呎價約20,521元，原業主於2018年10月以598萬元入市，持貨不足4年帳面獲利32萬元離場。

●利嘉閣黃珉晟表示，將軍澳THE PARKSIDE第3座中層C室，實用面積約518方呎，兩房間隔，望海景，成交價1,000萬元，呎價約19,305元，屋苑現時約有60個單位放售，入場費由760萬元起。

●世紀21將軍澳魏仕良表示，將軍澳居屋富康花園5座中層B室，實用面積約484方呎，兩房間隔，有裝修，上月於未補價第二市場放盤叫價468萬元，減價23萬元成交，減幅近5%，呎價約9,132元，新買家為綠表客。

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