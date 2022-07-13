美股全線向下　達美航空跌7%

嚇得美國聯儲局加碼加息的消費物價指數(CPI)，再超乎市場預期，6月份按年飆9.1%，為1981年11月後首度高過9%，交易員押注聯儲局月底8成機會加息0.75厘，加足一厘的機會亦超過四成，震散金融市場。道指周三早段跌259點，低見30,731點；標指跌30點，低見3,788點；以科技技為主的納指跌97點，低見11,167點。資金直湧美元避險令美匯指數再突破108水平，一度觸及108.5948的20年新高。

港股夜期方面，現報20,715點，跌110點，低水83點。

上月美國CPI又超預期，原因是重創拜登政權民望的能源價格按年漲41.6%，汽油更飆59.9%，而食品價格亦按年飆10.4%。不過，撇除能源及食品的核心CPI亦按年升5.9%，漲幅雖較5月份低0.1個百分點，但仍高過預期0.2個百分點，主要拜住屋成本按年漲5.6%所賜。

事實上，住屋成本除佔CPI約33%外，亦佔聯儲局重視的個人消費支出(PCE)物價指數逾10%。彼得森國際經濟研究所經濟學家威爾科克斯警告慎防住屋成本上升，其按年升幅已從去年一月的1.45%，攀至今年5月的5.45%，遠高過2015至2019年的平均3.5%。

他預期，住屋成本今夏繼續攀升，直至高見6.5%才回落，意味住屋成本將升至36年高，原因是租屋需求料持續強勁，推動租金向上，即使金融條件仍在收窄，惟對租金未有影響，諮詢公司負責人謝里夫的預期則較保守，料住屋成本將在今年底升至6%，其他包括醫療保險等服務性價格同時回落。

三藩市聯儲銀行經濟學家則預期，高住屋成本將在今、明兩年分別貢獻整體CPI約1.1個百分點，對PCE則貢獻約0.5個百分點，阻礙聯儲局讓通脹降至2%的目標。

通脹危機籠罩下，國際貨幣基金組織(IMF)再度下調美國經濟展望，主要是近期數據反映消費開支轉弱，其中今年增長預測調低0.6個百分點至2.3%，2023年的更大削0.7個百分點至僅1%，2024年增長亦恐怕只有1.2%。聯儲局預期失業率上升亦很大機會成真，IMF亦將美國今年、2023年及2024年失業率預測分別調高到3.7%、4.6%及5.2%，並估計2025年將處於5%。

通脹會否觸發經濟衰退仍有待商榷，惟MagnifyMoney調查發現，約70%美國受訪者相信經濟正走下坡，88%更認為通脹為最大主因。景順首席全球市場策略員霍珀預期，聯儲局本月加息0.75厘「已成事實」，要如此激進始能預留空間在第四季放慢「收水」。

嘉信理財香港財富諮詢顧問游國義認為，要注意金融環境收緊帶來的挑戰，惟美國實際個人消費支出將持續下降，勞動市場供需失衡改善，可望令經濟「軟着陸」，如果企業盈利平穩增長，股市有望反彈。

融資環境收緊下，世界首富馬斯克早前以無法取得虛假及垃圾帳戶為由，終止提購社交平台Twitter。Twitter不服並提出法律訴訟，要求馬斯克履行每股54.2美元的收購協議，狠批他自以為可以不受合約法信守承諾，「打殘公司、擾其運作、摧毀股東價值再施施然鬆人。」該股周三早段逆市升5.9%。

達美航空公司(Delta Air Lines)第二財季營運收入為138.24億美元，相較2019年高多10.27%；純利為7.35億美元，則比2019年少49.06%；經調整每股盈利1.44美元。在燃料成本上升下，公司重申第三季收入將比2019年增長1%至5%，其股曾跌7.62%。