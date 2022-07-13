新界項目氣氛熱鬧　發展商相繼安排銷售

新界區新盤市場氣氛愈燒愈熱，日出康城項目一口氣公布加推及銷售安排。另一邊廂，屯門項目部署周四(14日)上載樓書，有機會日內開放示範單位。

●日出康城凱柏峰II加推70伙 周日賣168伙

加推單位包括15伙一房戶、50伙兩房戶及5伙三房戶，實用面積介乎347至719方呎，折實售價由664.77萬至 1.287.8萬元，呎價約17,767 至 19,809元。其中入場單位為2A座10樓G室，實用面積347方呎，一房間隔，折實呎價約19,158元。

信和置業執行董事田兆源表示，項目已接獲逾1,100張入票。按首輪發售168計，超額認購約5.5倍。首輪銷售截止遞交購樓意向登記時間為周六(16日)下午3時。

●屯門兆康NOVO LAND會所命名為「NOVO Resorts」

陳氏續指，該盤會所命名為「NOVO Resorts」，會所及園林面積約40萬方呎，由 「Poolside Club」、「Garden Club 」及「Skywalk」三個部分組成，共提供88項消閒設施，包括備有108件器材的24小時健身室、標準籃球場及壁球場、500米長的跑步徑、5大主題園林、寵物公園等。

●啟德THE HENLEY本月暫沽11伙

●西南九龍匯璽III三房售3,193萬元

新鴻基地產旗下西南九龍匯璽III，最新沽出第6座12樓B室，實用面積1,047方呎，採 三房間隔，成交價為3,193.36萬元，呎價約30,500元。

●旺角利奧坊‧壹隅一房602萬元沽

恒基地產旗下旺角利奧坊‧壹隅，本月至今暫沽11伙，包括最新沽出1座16樓G室，實用面積255方呎，採一房間隔，成交價約602.2萬元，呎價約23,616元。