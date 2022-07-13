【樓市低迷】有銀主盤6年帳蝕21%　商廈空置率飆

二手交投持續淡靜，樓價跌勢漸趨顯著。何文田皓畋銀主盤，減價後市傳以約1,180萬港元轉手，較約6年前購入價，帳面貶值逾21%。

市場消息透露，上址為2座中層單位，實用面積約590方呎，曾由銀主開價1,350萬元放售，減價170萬元沽，呎價約兩萬元。據了解，原業主為內地客，於2016年以逾1,500萬元購入。

新供應重災區的半新盤價格亦見回落。消息稱，啟德OASIS KAI TAK第3座中層戶，實用面積約275方呎，去年中曾以710萬元售出，至年底交易未有完成，近日以657萬元重售，呎價約23,891元，低市價約3.4%，期內樓價跌約7.5%。

美聯黃國清指，大埔白石角海日灣II第10座中層L室，實用面積約304方呎，減價70萬元，剛售568萬元，呎價約18,684元，較同類型單位做價低約4.5%。

大型屋苑連錄平價成交，沙田第一城三房戶再賣兩房價。該行美聯何智豪表示，屋苑19座中低層B室，實用面積約451方呎，曾叫價750萬元，減至630萬元沽出，呎價約13,969元。

低估價成交湧現，消息稱，馬鞍山新港城L座中高層三房戶，原業主移民賣樓，剛以875萬元售，呎價約14,159元屬項目近期低位，較低銀行估價低逾17%。中原曾日昇指，葵涌新葵芳花園C座中層7室，約一個月減價31.2萬元，售618.8萬元，低估價約9%。

部分業主損手出貨。世紀21富山劉倩彤稱，牛池灣曉暉花園2座高層C室，減價約6.5%，僅售715萬元，呎價約15,409元，原業主持貨約4年帳面只賺15萬元，扣除使費料需蝕讓。

【50大甲廈買賣減六成】

今年香港寫字樓市場表現疲弱，一份代理報告指，上半年本港整體甲級商廈售價累跌約1.7%，而租金亦挫約3%。至於期間50大甲廈僅錄39宗買賣成交，按年大減約六成。

美聯工商舖資料研究部發表的《商廈快訊》報告指出，上半年各區甲廈售價，以灣仔最重災，今年以來累積跌約20.6%，最新呎價跌至23,114元。不過，6月整體價格按月則升約3.2%，期間最矚目買賣為中環皇后大道中9號中層單位以1.13億元轉手，低市價約15%。

美聯工商舖營運總監兼商業部董事翁鴻祥稱，上半年本港受第5波疫情影響，企業對擴充業務持觀望態度，對商廈需求較弱，大手租賃成交多屬搬遷個案為主。

截至上月，整體甲廈空置率連續4個月上升，最新高見約9.9%，創近8個月新高。當中東九龍及上環區的空置率最高，分別錄得約15.8%及約9.5%，而東九龍的空置率更創2020年6月有紀錄新高。翁相信，甲廈租金已見底，預料下半年會輕微回升，今年全年整體甲廈售價及租金升幅約5%以內。

觀塘商廈錄成交，萊斯方治平透露，區內中海日升中心高層一手單位，面積約1,590方呎，獲用家以2,385萬元購入。