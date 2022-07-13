【產經評論】霸權透支屆弩末　美經濟臨硬着陸

美國多年來把弄金融霸權，將經濟金融化，近幾年更放任印鈔，推高樓價及股市，嚴重透支美國以至世界經濟發展。隨着惡性通脹叩門，美國經濟正陷入衰退危機。聯儲局錯判形勢導致貨幣政策滯後，必要猛力加息應對，卻無可避免加劇經濟硬着陸風險。近的通脹問題如熨手山芋，遠的強化製造業計劃又進度不明。貴為全球第一大國「衰開有條路」，金融霸權隕落勢必震動世界，這場大洗牌尚遠未到戲肉！

美國近數十年積極拓展服務業、金融業，搞去工業化，並以全球化、國際分工之名，利用發展中國家的資源應付生產，導致經濟與產業結構失衡，貧富差距擴大，經濟積弱豈非無因。金融業發展逐漸背離服務實體經濟的產業模式，以創新之名大搞金融衍生品，無限放大槓桿，瘋狂追逐利潤，2008年的次按危機已響警。2020年新冠疫情爆發之初，國際供應鏈斷裂，更暴露美國連最基本的公共衞生安全都搞得一塌糊塗，令全球嘩然。

面對疫襲，美國索性押上金融霸權，實施無限量寬及近乎零的超低利息，財政部不斷舉債，向家庭發放補貼，市場流動性氾濫，推高資產價格，股、樓、加密貨幣的投機活動熾熱，股市興起散戶兵團、穩定幣大行其道、樓價大升；有工無人做、工資與物價螺旋式拉升，都是這個瘋狂時代的產物。

事實上，美國的企業家已紛紛發出警告，指對刻下經濟有種「超級糟糕的感覺」、「最嚴重的經濟衰退即將來臨」。過去最賺錢的科企如今放慢招聘甚至裁員。資金走向往往率先反映趨勢，企業舉動在說明美國衰退必到臨。

過去科技發展改變了商業模式，不少美國人在家以網絡商貿活動維生，故表面上就業市場表現未到過去出現經濟衰退時的狀況，但事實上得計算工種與商業模式變化的影響。當如今科企都要減少投資，裁員「瘦身」，曾製造巨量財富的加密貨幣市場走進地獄，以網絡賺錢的機會亦在收縮，惟美股估值尚未完全反映這些風險。

美國通脹高企在近41年新高，可中東產油國經歷一段投資低潮，能配合增產的能力着實有限，美國總統拜登的中東之行只怕徒勞。更能為物價降溫的降華商品關稅之舉，至今白宮內部仍議而不決；關乎振興製造業的晶片法案則卡在國會，就連晶片巨企都心淡煞停擴充計劃。美國經濟自身難保，白宮卻仍在積極花心思在國際上搞風搞雨，不見全球攬炒不罷休！

美國這頭超級灰犀牛隨時發難，近期歐洲金融的極端弱勢又預告能源危機大爆發，頓令世界對西方經濟體的信心大打折扣。要擺脫西方「禍水」，去美元化就成為核心思路。中國至今仍在大力管控金融及科技業發展，確保其不會放任發展至系統性隱患，同時確立以製造業作為經濟安身立命之本，全力推動升級改造，正正就是不想走西方經濟的失敗模式。

世界經濟大洗牌進行中，有心理準備，這場逆境會維持一段較長時間，主動重置資產，分散風險，自是當務之急！