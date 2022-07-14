美股反覆向下　道指收跌208點

美國股市周三(13日)反覆向下，道指收報30,772點，跌208點或0.67%；標指收報3,801點，跌17點或0.45%；納指收報11,247點，跌17點或0.15%。

美國6月消費物價指數(CPI)按年升9.1%，高於市場預期升8.8%，續創逾40年新高，引發了聯儲局在本月底大幅加息1厘的憂慮。扣除能源和食品後的核心CPI按年也升達5.9%，亦高於預期5.7%，惟低於5月的6%。

美國白宮在一份官方新聞稿中援引總統拜登的話說，美國目前的通脹數據高得令人無法接受，重申解決通脹仍然是政府的首要任務，但同時也稱該數據已過時。

事實上，面對逾40年以來最熾熱的通脹，交易員對聯儲局在7月份議息會議上加息1厘機會率，已經由周二的7.6%飆升至周三的42%。

亞特蘭大聯儲銀行行長博斯蒂克直言，任何幅度的加息都有可能，指6月通脹數據令人擔憂，因此該局將根據數據指引採取正確的行動。

通脹危機籠罩下，國際貨幣基金組織(IMF)再度下調美國經濟展望，主要是近期數據反映消費開支轉弱，其中今年增長預測調低0.6個百分點至2.3%，2023年的更大削0.7個百分點至僅1%，2024年增長亦恐怕只有1.2%。聯儲局預期失業率上升亦很大機會成真，IMF亦將美國今年、2023年及2024年失業率預測分別調高到3.7%、4.6%及5.2%，並估計2025年將處於5%。

通脹會否觸發經濟衰退仍有待商榷，惟MagnifyMoney調查發現，約70%美國受訪者相信經濟正走下坡，88%更認為通脹為最大主因。景順首席全球市場策略員霍珀預期，聯儲局本月加息0.75厘「已成事實」，要如此激進始能預留空間在第四季放慢「收水」。

嘉信理財香港財富諮詢顧問游國義認為，要注意金融環境收緊帶來的挑戰，惟美國實際個人消費支出將持續下降，勞動市場供需失衡改善，可望令經濟「軟着陸」，如果企業盈利平穩增長，股市有望反彈。

融資環境收緊下，世界首富馬斯克早前以無法取得虛假及垃圾帳戶為由，終止提購社交平台Twitter。Twitter不服並提出法律訴訟，要求馬斯克履行每股54.2美元的收購協議，狠批他自以為可以不受合約法信守承諾，「打殘公司、擾其運作、摧毀股東價值再施施然鬆人。」該股周三全日升7.9%，收報36.75美元。

達美航空公司(Delta Air Lines)第二財季營運收入為138.24億美元，相較2019年高多10.27%；純利為7.35億美元，則比2019年少49.06%；經調整每股盈利1.44美元。在燃料成本上升下，公司重申第三季收入將比2019年增長1%至5%，其股收市跌4.53%，收報29.7美元。