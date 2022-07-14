陳蓓敏：內地民航局新政策出台有助航空業紓困
2022年07月14日 07:00
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中國公布上半年貨物貿易進出總值，按年升9.4%，出口按年升13.2%，進口升4.8%。6月數據較5月表現為佳。進出口數據不俗，內地強力支持基建投放，有利推動經濟，現今需留意內地消費情況。本周先有河南多間村鎮銀行擠提，昨日(13日)有內地業主集體停貸因樓盤停工，內銀板塊受壓，引發一石擊千浪。投資者等待中、美第二季經濟增長數據。
踏入7月，恒指反覆向下延伸，連翻失守多條重要支持平均線。上半年恒指由高位回落後呈現橫行格局，22,500水平見強大阻力。每當恒指氣氛稍有改善，即有負面消息出現。騰訊(00700)、阿里巴巴(09988)、比亞迪(01211)，粒粒巨星，背後皆有外資股東有減持套現之心。資本市場獲利回吐，屬正常商業行為，但在相近時間出現此等訊息，顯示有心者力壓指數。市場需消化此等消息，再加上市場流動性緊絀，令股價易積弱。內房板塊更不堪入目，跌勢至此，難有憧憬，未來一年不用回首。
民航局指示有出台助航空業紓困政策。除放寬入境隔離措施外，新措施為「7+3」，7天集中隔離，3天為家居監察，未來逐步增加定期國際客運航班，更向航企注資，涉及金額逾百億人民幣，三大航空企業各佔約30億。建議吸納南方航空(01055)，走勢較强，受惠國內客運流量復甦。目標價5.2元。
鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏
(作者為註冊持牌人士，證監會註冊編號：ACG082。)