陳蓓敏：內地民航局新政策出台有助航空業紓困

中國公布上半年貨物貿易進出總值，按年升9.4%，出口按年升13.2%，進口升4.8%。6月數據較5月表現為佳。進出口數據不俗，內地強力支持基建投放，有利推動經濟，現今需留意內地消費情況。本周先有河南多間村鎮銀行擠提，昨日(13日)有內地業主集體停貸因樓盤停工，內銀板塊受壓，引發一石擊千浪。投資者等待中、美第二季經濟增長數據。

鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏

(作者為註冊持牌人士，證監會註冊編號：ACG082。)