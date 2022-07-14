鄧建初：炒股模式起變化　觀察市況定策略

道氏理論有牛熊市之分，惟經歷了N年的金融動盪，市場已起變化，而上市公司如雨後春筍，市值膨脹甚速，可惜參與炒作之資金不能與時並進。在資金短缺的情況下，股票市場齊上齊落的年代已成過去，代之而起的是此起彼落的輪流炒局面。

初哥近年常掛口邊的「難為牛熊定分界」，正是現今市場的寫照。奇怪的是，除非大升市，否則每日下跌的股票數目，總多於上升股票，所以揀取有上升潛力的才能長期跑贏大市表現。同時定下保本止賺位、目標位及止蝕位，穩中求勝。

初哥馳騁金魚缸逾30年，眼見散戶們常犯的錯誤，就是肯止賺而不肯止蝕。此外，普遍入市很隨意，出市就非常謹慎，如未能戒掉以上壞習慣，輸多贏少是必然的。

多年前初哥和一位客戶同時買入一隻鋼材股，他不按初哥建議的價位等候，隨意買高了幾格。翌日一如所料升上，回調時初哥立即止賺離場，他就掛在當日的最高位沽，股價到收市卻未能再上該位。隨後竟連番大幅下挫，損失逾半。後來終於捱不住痛苦煎熬，在股災來臨時低價劈貨。在股場多年，此等情況屢見不鮮，令我意識到入市隨意，出市謹慎的弊處，並引以為鑑。

事前部署，以及謹記成功模式非常重要。臨場執生，多會被市場盤路所帶動，衝動地追入追沽股票。三國演義的馬謖，忘卻了諸葛亮的事前部署，臨場執生，弄致街亭失守，蜀國痛失軍事重要據點。

初哥縱使經驗豐富，間中亦會被市場氣氛及盤路所影響，偏離原定策略。每次失敗後，會寫下教訓記錄以作警惕，久而久之，大有改善。然而，不同時段會產生新鮮事件，總有出錯的時候。勝負乃兵家常事，長期作戰，贏得多、輸得少便可以，切勿太過介懷得失。間中蝕錢，可當作是交易成本。經一事，長一智，鋪鋪中的神話故事，世上並不可能發生。

資深股評家 鄧建初

(作者為資深股評家，縱橫香港金融圈近三十年，看透股壇光怪陸離，經歷多次「缸湖」浩劫，人稱「初哥」)