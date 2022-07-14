道指跌208點　比特幣漲4%

●踏入亞洲時段，美匯指數升上108.03；港匯弱見7.8493；離岸人民幣(CNH)報6.7278；美元兌日圓低至137.63；歐元企穩見1.0039，英鎊報1.1865。金價跌至1,731美元。油價偏軟，布油處99.34美元，紐油報95.89美元。比特幣升4%企2.02萬美元。道指期貨跌180點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指低水164點。

●港元滙價觸及弱方兌換保證水平，金管局在紐約交易時段承接127.96億港元沽盤，使銀行體系結餘於周五(15日)跌至2,207.61億港元。

●港股ADR指數全日偏軟，按比例計算，收報20,766點，跌31點或0.15%。

●即月恒生指數夜期收報20,875點，升50點，高水77點，成交29,787張。

●美國6月消費物價指數(CPI)按年升9.1%，高於市場預期升8.8%，續創逾40年新高，引發了聯儲局在本月底大幅加息1厘的憂慮。

●美國總統拜登表示，美國目前的通脹數據高得令人無法接受，重申解決通脹仍然是政府的首要任務，但同時也稱該數據已過時。

●串流影視平台Netflix周三(13日)宣布，將與微軟(Microsoft)合作，在現有的無廣告付費訂閱服務以外，推出一項含有廣告的訂閱服務。

●克利夫蘭聯邦儲備銀行總裁梅斯特表示，並無任何令人信服的證據表明美國通脹已經見頂，7月份加息幅度預期將不少於0.75厘。

●美國參議院周三投票確認巴爾(Michael Barr)加入聯儲局理事會，擔任該局負責銀行監管的副主席。

●紐約8月期油收報每桶96.3美元，升46美仙或0.48%；布蘭特9月期油收報每桶99.57美元，升8美仙或0.08%。

●美國聯儲局公布稱為《褐皮書》的地區經濟報告指，全美所有地區都出現物價大幅上漲，而部分地區看到需求放緩的迹象。

●紐約8月期金周三收報每安士1,735.5美元，升10.7美元或0.62%。

●英國富時100指數收報7,156點，跌53點或0.74%；法國CAC指數收報6,000點，跌43點或0.73%；德國DAX指數收報12,756點，跌149點或1.16%。