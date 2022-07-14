港股缺乏方向　內房股被拋售　騰訊偏軟

港股窄幅上落，恒生指數暫升20點，於20,800點水平爭持。國企指數靠穩；科技指數升60點，主板成交400億港元。

內地斷供湖蔓延，內房股被拋售，龍湖集團挫逾一成，是表現最差藍籌；碧桂園服務跌9.3%；碧桂園跌4.9%；中國海外及華潤置地跌逾3%。

內銀地金融股亦受累，招商銀行及郵儲銀行再跌4.8%；中國平安跌4.2%；中國人壽跌2.1%；工商銀行跌1.9%；中國銀行及建設銀行跌1.8%及1.2%。

科網及醫藥股做好支撐大市，京東集團升3.3%；藥明生物升3.1%，是表現最佳兩隻藍籌。阿里健康升2.7%；美團升1.9%；中國生物製藥升1.8%；石藥集團升1.5%；阿里巴巴及小米集團升1.1%及0.9%。騰訊繼續偏軟，暫跌0.2%。

【09:20】港股缺乏方向 滙豐升1% 騰訊偏軟

港股開市靠穩，恒生指數升20點或0.1%，報20,818點；國企指數高開16點或0.23%，報7,162點；科技指數升17點或0.38%，報4,564點。

大型科網股普遍向好，京東集團升1.8%，是表現最佳藍籌；美團、阿里巴巴及小米集團齊升0.3%；受大股東減持陰霾影響的騰訊跌0.2%。

金融股個別發展，滙豐控股升1%撐市；工商銀行及中國平安無起跌；建設銀行跌0.2%；香港交易所跌0.4%；友邦保險跌1.1%。