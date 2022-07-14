SEC主席：對中美達成中概股審計監管協議欠信心

外媒報道，美國證券交易委員會(SEC)主席Gary Gensler對於和中國政府就審計監管達成共識，似乎抱懷疑態度。他周三(13日)表示不是特別有信心，這取決於他們的交易方(中國)。他稱，雙方正進行有誠意的談判，不過存在風險。Gensler拒絕具體說明阻礙達成協議的事情。

母公司位於中國或香港的在美上市企業長期受到SEC關注，原因是中國和香港當局不允許美國檢視這些公司的審計底稿。

為確保美國上市公司會計監督委員會(Public Company Accounting Oversight Board, PCAOB)能對中概股進行審計監管，中美兩國已展開為期兩年多的談判，並在上周進行通話，希望能避免京東、阿里巴巴在內200多家中概股步向摘牌命運。而除非中國政府同意，否則上述中概股可能在2024年遭SEC強制摘牌。再者，若美國國會在今年底前通過立法，強制摘牌期限甚至有可能提早。

Gensler亦認為，投資者應該清楚國會已經明確表示PCAOB必須「完全」掌握審計文件。

雙方有必要盡快達成協議，以便PCAOB派員前往中國並展開審計底稿的檢查作業。Gensler表示，這將是證明中國企業有無守法的真正考驗。至於PCAOB並沒有作出評論。