許繹彬：成交重上二千億 新股市場才復甦
2022年07月14日 10:13
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耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬表示，傳統「七翻身」的月份轉眼已過了一半，惟港股似乎沒有起死回生的感覺，反而不利消息接踵而來，拖累大市反覆下沉；大市若繼續無好消息加持，恐怕形成「陰乾」的困局 ，現階段先以20,960點(50天線)作主要防守區，如有所失誤，可能會下試20,600點的水平。
許指出，除股王騰訊(00700)遭第二大股東打「開口牌」話減持外，本周二又傳出股神巴菲特將2.25億股比亞迪股份(01211)調入美資大行花旗中央結算戶口，似為減持作出預備，隨即令比亞迪股價跌到「七個一皮」，按周股價下調近20%，其他汽車股亦慘受牽連，情況令人憂慮。
加上，澳門突然因疫情嚴峻而要「封城」一周，令危在旦夕的澳門經濟，雪上加霜，澳門股亦即時受壓。國內拖磨多時的疫情，原以為已經受控，上海部份地區本周卻突然出現「圍封強檢」，意味疫情仍揮之不去，累及一眾內房物管股的股價，拾級而下。許分析，騰訊、銀河娛樂(00027)、碧桂園服務(06098)及比亞迪乃藍籌股的中流砥柱，股價連番下挫，加上港交所(00388)股價亦「企唔穩」，港股已由本月高位回落近千點，慶幸大市回調時，成交額暫未見同步回落。
至於新股市場，上月底一度出現非常熱鬧的招股氣氛，部份投資者更憧憬新股市場或會「久旱遇甘露」，情況卻不似預期，以掛牌首天的表現統計，可謂「不堪入目」。本年度焦點新股─最大集資額的天齊鋰業(09696)暗盤價一度下跌13%，儘管上市首天股價平手收市，但已傷透支持者的心。
許認為，上月新股市場招股氣氛轉趨「熱鬧」，因為大部份準備上市的公司，要趕及半年結及季度結上市所帶動，上市首天跌穿招股價是因為大市氣氛不穩及成交不足所致，畢竟新股在投資者心目中，永遠是「食飽飯買包」的遊戲，如投資者仍希望新股市場重現彩虹，就要先候現貨市場的氣氛回暖，及成交額重上2,000億港元或以上，新股市場才有望真正復甦，並重現新股掛牌首天急升的神話。