許繹彬：成交重上二千億　新股市場才復甦

耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬表示，傳統「七翻身」的月份轉眼已過了一半，惟港股似乎沒有起死回生的感覺，反而不利消息接踵而來，拖累大市反覆下沉；大市若繼續無好消息加持，恐怕形成「陰乾」的困局 ，現階段先以20,960點(50天線)作主要防守區，如有所失誤，可能會下試20,600點的水平。

許認為，上月新股市場招股氣氛轉趨「熱鬧」，因為大部份準備上市的公司，要趕及半年結及季度結上市所帶動，上市首天跌穿招股價是因為大市氣氛不穩及成交不足所致，畢竟新股在投資者心目中，永遠是「食飽飯買包」的遊戲，如投資者仍希望新股市場重現彩虹，就要先候現貨市場的氣氛回暖，及成交額重上2,000億港元或以上，新股市場才有望真正復甦，並重現新股掛牌首天急升的神話。