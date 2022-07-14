縱睇淡iPhone 14銷量　花旗仍有五大理由撐Apple

外媒報道，花旗分析師Jim Suva和Asiya Merchant周三(13日)發表報告指，雖然謹慎的消費者、宏觀經濟擔憂和持續供應鏈瓶頸這幾項因素，將在短期內對蘋果公司(Apple Inc.)iPhone 14系列銷量帶來不利影響，但Apple股票仍值得買入，目標價則從200美元下調至175美元。受目標價下調影響，Apple周三低開後，盤中股價走勢波動，最終收報145.49美元，下跌0.25%。

FactSet數據顯示，華爾街大多數分析師仍看好Apple後市，74%分析師給予「買入」評級，23%分析師的評級為「持有」，僅一位分析師給予「減持」評級，佔比2.3%。

Suva在研究報告中表示，儘管宏觀經濟陷入困境，消費者支出放緩和持續的供應鏈挑戰，將嚴重影響Apple即將公布的財報。在通脹及經濟衰退夾擊下，消費者支出萎縮，用家可能延長設備更換周期，這可能令iPhone的年度出貨量受壓，並導致銷量下滑。然而，Suva認為，在Apple產品和服務方面，仍持續見到一些積極推動的因素。

該行分析師列出五大理由，力撐Apple後市前景。

第一，Apple預計將在9月14日發布iPhone 14系列，可能是Apple股價短期催化劑。

第二，預計Apple摺疊式手機將於2023年上市，Apple Car和AR/VR耳機等新產品將提振投資者信心，而這些產品最早可能在2025年上市。

第三，升級換機潮持續，用戶由低價的Android手機轉向中高階Apple手機。

第四，Apple目前有規模約900億美元回購計劃，約為目前市值的4%，將繼續為Apple股價提供支持。

第五，Apple將擴大服務營收業務，可能獲得更具黏着性、更穩定的收入。