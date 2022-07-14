【高盛推介】內銀股價受壓 資金流入好倉
2022年07月14日 10:40
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高盛(亞洲)有限責任公司：市場憂慮集體斷供，內銀股股價受壓，招商銀行繼昨(13日)跌近7%後，今(14日)早上亦跌逾5%，低見40.15元近2個月低位。
三大內銀股包括建設銀行、工商銀行及中國銀行均跌逾1%，見近2至3個月的低位。
觀察個股輪證資金流向，昨日有資金流入招行的好淡倉，分別有約200及100萬元流入。而建行好倉亦有約100萬元流入。
投資者如看好招行，希望趁低部署好倉，可留意中年期認購證(15622)，此產品明年中到期，時間值損耗較低；較高槓桿產品可留意牛證，但現時股價波動宜注意收回風險，可留意遠牛(60193)，收回價35元，距現貨有逾6元差距，槓桿超過5倍。
招行購(15622)，行使價52元，2023年6月30日到期，實際槓桿4.2倍，中長期、時間值損耗較低。
招行牛(60193)，收回價35元，行使價34.6元，換股比率100，槓桿比率5.4倍。
建行購(16032)，行使價6元，2022年11月25日到期，實際槓桿14.9倍，高槓桿、低街貨。
建行購(20179)，行使價6元，2023年1月9日到期，實際槓桿10.6倍，中年期。
建行牛(57635)，收回價4.5元，行使價4.4元，換股比率10，槓桿比率7倍，遠牛。
看好中行可留意高槓桿購(11895)，是2個月期以上產品最高槓桿，亦是少數較貼價產品，是條款及槓桿都突出的產品。看好工行則可留意工行購18706，亦提供逾10倍槓桿。
中行購(11895)，行使價3元，2022年9月23日到期，實際槓桿19.9倍，2個月期以上產品最高槓桿。
中行購(26223)，行使價3.3元，2022年12月30日到期，實際槓桿13.9倍，中年期。
中行牛(68274)，收回價2.4元，行使價2.32元，換股比率10，槓桿比率5.3倍，遠牛。
工行購(18706)，行使價4.75元，2023年2月21日到期，實際槓桿10.2倍，中年期、高槓桿。
工行牛(68277)，收回價3.5元，行使價3.4元，換股比率10，槓桿比率5.3倍，遠牛。
工行熊(63329)，收回價5元，行使價5.1元，換股比率10，槓桿比率4倍，遠熊。
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