【高盛推介】內銀股價受壓　資金流入好倉

高盛(亞洲)有限責任公司：市場憂慮集體斷供，內銀股股價受壓，招商銀行繼昨(13日)跌近7%後，今(14日)早上亦跌逾5%，低見40.15元近2個月低位。

三大內銀股包括建設銀行、工商銀行及中國銀行均跌逾1%，見近2至3個月的低位。

觀察個股輪證資金流向，昨日有資金流入招行的好淡倉，分別有約200及100萬元流入。而建行好倉亦有約100萬元流入。

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