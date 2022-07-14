【高盛推介】內險股走勢落後 資金趁低吸納
2022年07月14日 11:30
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高盛(亞洲)有限責任公司：金融板塊今(14日)早表現受壓，內險股走勢落後，中國平安回落至50港元關口之下，曾一度跌逾4%。中國人壽亦有近1.5%跌幅。
即市見資金部署平安認購證趁低吸納。
現時市場的平安認購證有10兌1及50兑1兩大類，10兌1一般年期較短，因此槓桿較高，同時敏感度亦會較高，適合短線部署，可留意平安購(18562)，是6隻相近條款產品最高槓桿。
平安購(18562)，行使價56.9元，2022年11月25日到期，實際槓桿7.8倍，高槓桿、高敏感度。
平安購(28168)，行使價51.23元，2022年12月21日到期，實際槓桿6.1倍，貼價、行使價54元以下產品最高槓桿。
平安購(26728)，行使價60.93元，2023年3月28日到期，實際槓桿6.3倍，低面值、低時間值損耗。
平安沽(21983)，行使價56.55元，2022年11月23日到期，實際槓桿3.6倍，價內
平安牛(69146)，收回價43元，行使價42.4元，換股比率100，槓桿比率6.8倍，貼價、高槓桿。
平安牛(68278)，收回價40元，行使價39.4元，換股比率100，槓桿比率4.8倍，遠牛、相近收回價產品最高槓桿。
平安熊(54370)，收回價60元，行使價60.6元，換股比率100，槓桿比率4倍，遠熊。
中壽購(18975)，行使價13.95元，2022年12月21日到期，實際槓桿9.1倍，行使價14.5元以下、3個月期以上產品最高槓桿。
中壽購(14379)，行使價13.4元，2023年5月24日到期，實際槓桿5.7倍，中長期、輕微價外。
中壽牛(54068)，收回價10元，行使價9.6元，換股比率50，槓桿比率4.7倍，低街貨、遠牛。
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