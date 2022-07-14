【產經直播】美通脹「破9」　後市會點走？

美國上月消費物價指數(CPI)超預期，按年飆9.1%，續創近41年新高。利率期貨顯示，市場估計聯儲局月底加息1厘的機會一度急升至逾八成。不過隔晚美股未太恐慌，低開後跌幅逐步收窄，三大指數跌不到1%。美國總統拜登派定心丸，稱通脹不能接受地高，但數據過時，並未反映近期油價回落。環球股市有條件逐步反彈？

國際油價續在每桶100美元樓下上落。中國疫情惡化及美國經濟可能進入衰退，或減少原油需求，但原油產量一直尚未回復疫前水平，供應仍緊張，油價再大幅回落機會不大？另有外媒報道，美國正在爭取中國支持對俄油設價格上限，消息將如何左右油價走勢？

今集《三星資產運用(香港)特約：ETF解密》找來三星資產運用ETF投資策略師蕭佩鈴及訊匯證券行政總裁沈振盈，為你拆解市況。

三星區塊鏈技術ETF

三星亞太元宇宙概念(新西蘭除外)ETF

三星彭博環球半導體ETF

三星NYSE FANG+ ETF

三星中證中國龍網ETF

三星亞太高息房地產信託(新西蘭除外)ETF

三星標普高盛原油ER期貨ETF

更多ETF產品即上：

歡迎網民加入討論及發問！詳情請click入以下連結度睇啦！

1.《on.cc 東網／東方日報》facebook專頁：

2.《東網Money 18》facebook專頁：