星展香港：料內地今年GDP僅增4.2% 但好過歐美主要經濟體

星展銀行(香港)首席中國經濟師梁兆基預期，受累上半封城限制影響，今年中國國內生產總值(GDP)恐無法達5.5%增長目標，料全年增長4.2%。不過，中國和香港未有如多個歐美主要經濟體般面對居高不下的通脹危機，故前景「已相對地好」。

梁氏指，6月美國消費物價指數(CPI)按年增9.1%合乎他所預期，主因美國聯儲局並未大幅「收水」，目前聯邦基金利率區間在1.5至1.75厘，即使調高至3.5厘，減去通脹後的實際利率在負數，仍然屬刺激經濟。

他認為，歐美通脹問題難在短期內解決，經濟衰退或是拉低通脹的其中一個辦法，惟目前美國勞工市場仍然強勁，足以支持經濟，衰退最快也要待明年才來臨，前提是連同聯儲局快速地大幅加息配合。

他又指，11月將迎來國會中期選舉，總統拜登政府或不希望提前看見衰退來臨，故仍不大幅收緊貨幣政策，通脹危機將繼續惡化，更難解決，目前進退兩難。

反觀中國和香港通脹較低，惟需留神經濟復甦或需半年至9個月「慢慢好轉」，主要待美國加息周期完結，政府才出手救經濟，目前經濟增長主要靠出口和基建投資等因素推動。

有關內地房地產前景，他直言，在經濟增長放緩下，加上房地產行業此前遭監管打擊，壞脹增加屬「自然現象」，內房下半年前景仍未明朗。而內地近日出現「爛尾樓」貸款斷供現象，相信是個別案例，暫未對銀行業造成成系統性破壞。