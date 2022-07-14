台積電︰下半年客戶庫存減少　部分資本開支延後至明年

今年以來全球半導體產業需求減少，拖累晶片企業股價顯著大跌。不過，作為全球晶圓代工一哥的台積電仍然對需求前景樂觀。台積電總裁魏哲家表示，當前公司的客戶需求仍大於供應，產能非常緊絀，並稱對今年整體晶片行業增長20%的預測不變；惟警告下半年客戶庫存或開始減少。

對於未來的增長，魏氏認為，高效能運算(HPC)將會是接下來數年最大的動力，並重申台積電會把屋半導體行業未來的超級趨勢(Mega Trend)。對於市場擔心包括手機在內的終端消費市場逆風，他表示當前未見到高端手機市場晶片庫存有明顯下跌

除了需求以外，台積電的擴產大計亦遇上阻滯。魏哲家提到，由於晶片製造設備供應不順，包括先進製程及成熟製程設備均延遲交貨，導致公司需要把今年部分資本開支(Capex)延後至明年。財務長黃仁昭則補充，受此因素影響，預期今年資本開支將會接近400億美元的業績指引下限。

對於在美國建設中的晶圓廠，董事長劉德音稱，該廠的成本確實高過預期，主因包括人力成本、疫情引發供應中斷等因素。他亦重申，建廠的決定是基於客戶需要，目前正與當地政府就成本問題溝通。至於會否與客戶合資建廠，以降低成本，他表示目前並無此打算，又指不希望廠房過於依賴特定的客戶。

另外，台積電先前預計到2025年時特殊製程產能將會擴大50%。管理層解釋，該預測除了新增產能外，亦包括由成熟製程轉化的產能。魏氏稱，隨着電子設備的晶片使用量增加，客戶對特殊製程的需求也愈來愈高，強調對於需求「非常、非常有信心」。