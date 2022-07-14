道期跌200點 金價企1700美元
2022年07月14日 16:11
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●美匯指數報108.43；港匯見7.8499；離岸人民幣(CNH)報6.7502；美元兌日圓報139.23；歐元企1.0028，英鎊處1.1851。金價報1,717美元。布油報99.02美元，紐油報95.58美元。比特幣企1.9萬美元水平。道指期貨跌177點。
●市後關注點
20:30 美國上周首次申領失業救濟人數
20:30 美國7月2日當周續請失業救濟人數
20:30 美國6月生產物價指數(PPI)
●恒生指數全日收報20,751點，跌46點或0.22%；國企指數收報7,125點，跌19點或0.28%；科技指數收報4,587點，升40點或0.89%。主板成交1,128億港元。https://bit.ly/3c0RAqL
-農行指涉「保交樓」逾期按揭貸款餘額6.6億人幣。
-建行指總體風險可控，將密切關注合作企業及樓盤情況。
-傳內地關注資本外流，要求部門謹慎對待境外投資。
-傳內地當局與銀行召開緊急會議商討爛尾樓斷供問題。
●滬綜指收跌2點，水泥股跌1.5%，金融股跌1.3%，地產股跌0.9%。https://bit.ly/3IBJHUV
●中國經濟：
-星展香港：料內地今年GDP僅增4.2%，但好過歐美主要經濟體。
-分析指內地已準備7.2萬億人幣基建資金撐經濟。
-內地6月全國一般公共預算收入增5.3%。
-發改委：加快推進能源儲備能力建設。
-發改委：6月經濟較快企穩回升，料可實現全年CPI升3%目標。
●日圓兌美元匯價見139水平，再創24年新低；兌港元僅5.6
●台積電︰下半年客戶庫存減少，部分資本開支延後至明年。
●台積電上季淨利潤增76%，收入升43.5%。
●又一Tesla殺手？現代9月推首款電動轎車。
●美國經濟：
-薩默斯：美國解決高通脹，先要陷嚴重衰退。
●縱睇淡iPhone 14銷量，花旗仍有五大理由撐Apple。