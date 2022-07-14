【產經直播】美加息壓力飆 港股睇悲？
2022年07月14日 16:30
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美國6月通脹飆9.1%，市場對聯儲局大幅加息預期升溫，港股反覆偏軟。恒指周四(14日)高開20點後，一度升90點，但收市倒跌46點，報20,751點。聯儲局大幅加息壓力大增下，港股睇悲？
內地爆爛尾樓斷供潮，市場擔心內房債務問題再度惡化，內房股再插水，連帶內銀股同樣遭拋售。不過，大行大和指，事件對內銀盈利僅造成短期影響。到底內銀受影響程度有幾大？
有報道指，美國蘋果公司(Apple Inc.)將於8月量產iPhone 14，並睇好新系列手機推出後的初期銷售，將優於iPhone 13，刺激手機設備股上升，舜宇(02382)及瑞聲(02018)分別升2%及3%，消息仲可以炒幾耐？
周三(13日)首日在港掛牌平收的天齊鋰業(09696)發盈喜，預料中期純利勁升逾百倍，但無助股價，收市跌3%。市場為何唔受落？企業前景仍然要睇淡？
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