【產經直播】美加息壓力飆　港股睇悲？

美國6月通脹飆9.1%，市場對聯儲局大幅加息預期升溫，港股反覆偏軟。恒指周四(14日)高開20點後，一度升90點，但收市倒跌46點，報20,751點。聯儲局大幅加息壓力大增下，港股睇悲？

內地爆爛尾樓斷供潮，市場擔心內房債務問題再度惡化，內房股再插水，連帶內銀股同樣遭拋售。不過，大行大和指，事件對內銀盈利僅造成短期影響。到底內銀受影響程度有幾大？

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