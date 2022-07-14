莎莎國際3個月港澳營業額跌一成

在香港及澳門特區，第一財季同店銷售下降4.2%。雖然實體店數目減少和第5波新冠疫情持續，但香港特區仍然能夠實現雙位數字的零售銷售增長，主要是集團適時推出優惠成功利用政府的消費券吸納消費力，因此4月香港特區的同店銷售表現突出，按年升超過40%；隨後5月及6月的同店銷售也錄得雙位數字的增幅。

不過，澳門特區業務則受新冠疫情重挫，由於廣東省於3月開始爆發疫情，隨後於6月中澳門特區亦錄得本地確診個案令澳門特區的內地遊客及銷售銳減，導致澳門特區第一季銷售大幅倒退。

在中國內地，第一財季同店銷售下降22.1%，主要是由於疫情爆發和消費疲弱所致。季內集團已關閉6間虧損的店舖，此乃集團透過理順內地店舖網絡以提升盈利能力的舉措之一。不過，中國內地市場仍然是莎莎重要市場，短期內，集團會按照店舖的營運表現和盈利能力，持續優化店舖網絡，並嚴格控制整體成本，以減低虧損及保留實力，讓集團未來得以長遠發展內地市場。