【若要生活好】渣打贊助利物浦多4年　料英超史上最長

利物浦足球隊、利物浦女子足球隊及渣打銀行宣布將主要贊助商協議延長4年，令夥伴關係延伸至2026/27年季末，亦會加大對女子隊的投資。渣打自2010年7月成為球會的主要贊助商，成為英超史上其中一項最長的夥伴協議，其間利物浦足球會取得非凡成功。

渣打集團行政總裁溫拓思表示，在2010年與利物浦足球會合作時，並沒有想像到這項贊助和球會會如此成功。利物浦足球會在全球有超過7.7億名追隨者，當中很多來自渣打在亞洲、非洲和中東的所在市場，球會為渣打同事、客戶和社區帶來很多鼓舞和歡樂。

溫拓思表示，很高興能再度承諾及增加對利物浦女子足球隊的投資，女子隊在2021/22球季成績驕人，並重奪女子超聯資格。

渣打和利物浦足球會在過去十年通過雙方的夥伴關係，支持了不少渣打的環球可持續和社區投資計劃，其中包括以賦予弱勢青年學習、賺錢和成長機會為目標Futuremakers計劃。自2019年起，Futuremakers已籌得6,400萬美元，為670,000名年輕人提供教育、就業和創業技能支援，受惠的主要為女孩和女性。在利物浦足球會的支持下，渣打期望在2023年底前籌得7,500萬美元，以提升所在市場年輕人的抱負。