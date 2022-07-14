蔡鳳儀再獲委任為證監會投資產品部執行董事

港府再度委任蔡鳳儀出任香港證監會投資產品部執行董事，任期3年，由2022年8月1日至2025年7月31日；以及再度委任梁仲賢出任市場監察部執行董事，任期3年，由2022年8月28日至2025年8月27日。

財政司司長陳茂波表示，蔡氏及梁氏對證監會的工作貢獻良多，期待他們在新任期內繼續為證監會服務，促進香港證券及期貨市場的發展和監管。

證監會行政總裁歐達禮(Ashley Alder)表示，二人多年來為證監會作出了寶貴的貢獻，深信他們敬業樂業、克盡己任的精神將繼續為證監會帶來裨益。

蔡鳳儀在2016年獲委任為證監會投資產品部執行董事，負責管理投資產品部，包括認可和監管集體投資計劃和其他投資產品，以及制訂和落實證監會的資產管理策略和政策。

梁仲賢則在2019年獲委任為證監會市場監察部執行董事，負責管理市場監察部，包括監督及監察交易所、結算所及獲認可的自動化交易服務提供者；監管股份登記機構；管理投資者賠償基金；以及制訂政策以促進市場基礎設施的發展，並加強與內地和國際市場的聯繫。