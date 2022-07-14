友邦香港委任何詩蓓為大使　演繹不斷「超越自我」奮鬥故事

何詩蓓（中）、友邦香港及澳門首席客戶、策略及轉型官謝佩蘭（右）及市場及業務策劃總監蔡明雄（左）

【營業資訊】友邦香港宣布，委任世界游泳冠軍何詩蓓擔任「友邦香港及澳門大使」，並推出由她主演的全新廣告系列，何詩蓓將透過多個不同場景，演繹「不斷超越」自我的個人奮鬥故事，將無懼挑戰的心態呈現給觀眾，鼓勵大家要勇於克服困難。

全新廣告系列中，何詩蓓主演的四個不同主題的廣告，包括：友邦保險百萬圓桌(MDRT)會員人數連續８年全球排名第一，而友邦香港及澳門的會員人數亦再次稱冠港澳；承諾2050年或以前實現淨零溫室氣體排放；蟬聯香港自願醫保計劃的首選品牌；為儲蓄產品提供多元貨幣選擇的AIA「盈御多元貨幣計劃」等。

友邦香港及澳門首席客戶、策略及轉型官謝佩蘭表示，該企一直以來為客戶的需要設計產品及服務，同時更積極推動社會可持續發展，已超越傳統保險公司的角色。而何詩蓓是公認的成功運動員，不斷超越及突破，在世界運動場上打破多項記錄，成就驕人。她很高興能邀請何詩蓓擔任大使，為成為新一輯廣告系列的主角，冀過她的奮鬥故事和正能量，激發大眾勇於迎向挑戰。